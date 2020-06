ÉN LANG OG TO KORTE: Alexis Rae Forenza, Pete Davidson og Luke David Blumm (fra venstre) i «The King Of Staten Island». Foto: Mary Cybulski / Universal Studio / United International Pictures

Filmanmeldelse «The King Of Staten Island»: Konge uten ei krone

Lang spilletid, steine folk. Jepp, det er Judd Apatows nye komedie.

Nå nettopp

KOMEDIEDRAMA

«The King Of Staten Island»

USA. 12 år. Regi: Judd Apatow

Med: Pete Davidson, Bel Powley, Marisa Tomei, Bill Burr

Scott (Davidson) er ingen konge, nei.

Han er en 24 år gammel livsudyktig guttemann som fremdeles bor hjemme hos mamma (Tomei, glimrende), helt uten penger og fremtidsutsikter.

Livet har stått på pause siden faren, en brannmann, døde på jobb for 17 år siden. Lillesøsteren Claire (regissørens datter Maude) er på vei til college. Hun er allerede langt foran ham på livets landevei.

SOM FAR, SÅ SØNN: Pete Davidson i «The King Of Staten Island. I bakgrunnen til høyre: Steve Buscemi. Foto: Mary Cybulski / Universal Studio / United International Pictures

Scott tilbringer dagene sammen med vennene sine. De sitter stort sett i en kjellerstue og røyker marihuana og spiller videospill. Han har et seksuelt forhold til venninnen Kelsey (Powley), men er ikke moden nok til å vedkjenne seg det. Han knasker antidepressiva og lider av Chrons. «Det er den sykdommen som får deg til å drite hele tiden», forklarer han.

Da det kommer en ny mann (Burr) inn i mamma Margies verden, står den skjøre konstruksjonen som er Scotts liv for fall. Kommer han til å klare å ta seg sammen?

TÅLMODIG MOR: Marisa Tomei i «The King Of Staten Island». Foto: Mary Cybulski / Universal Studio / United International Pictures

I Norge kjenner vi Pete Davidson primært som Ariana Grandes ekskjæreste, en høy og hengslete «Saturday Night Live»-komiker, tatovert fra topp til tå, hvis kjærlighetsliv har operert på et nivå langt over den gjengse «tapers». Det kan virke som han blir forfulgt av glamorøse modeller, skuespillere og artister.

«The King Of Staten Island» blir uansett lansert som en bortimot biografisk film om vår ikke-helt, hvis far i virkeligheten også var brannmann og døde i forbindelse med 11. september.

SIKKER SMAK I SKJORTER: Pete Davidson (til venstre) og Bill Burr i «The King Of Staten Island». Foto: Mary Cybulski / Universal Studio / United International Pictures

Det er en typisk Judd Apatow-produksjon. Med det mener jeg blant annet at den er meningsløst lang (to timer og 17 minutter), at menneskene i den er svake og late, men gode på bunnen, og at den er spekket med biroller så fargerike at de hele veien truer med å stille hovedrolleinnehaveren i skyggen.

Davidson er – foreløpig – ingen skuespiller akkurat, men så vidt karismatisk nok til å spille en karikert utgave av seg selv. Så kan man sette spørsmålstegn ved om det er nok ved historien hans til å forsvare en film?

SJEFEN FOR DET HELE: Regissør Judd Apatow i midten. Hovedrolleinnehaver Pete Davidson til venstre. Foto: Photo credit: Kevin Mazur / Universal Studio / United International Pictures

Svaret blir «njaei, trolig ikke». Apatow er uansett ikke i stand til å fortelle en konsis historie – filmene hans er stadig like løse i snippen, og denne er dessuten mer humrete koselig enn LOL-morsom.

«The King Of Staten Island» reddes, som vanlig, av regissørens sympati for menneskene han skildrer, også de mest slitne blant dem.

Ja, spesielt dem.

Publisert: 26.06.20 kl. 14:09

Les også

Mer om Filmanmeldelse Film Komedie Hollywood

Fra andre aviser