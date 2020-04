OPPFØLGER: Tom Cruise er blitt 34 år eldre siden sist han spilte jagerpilot på lerretet. Foto: Scott Garfield / Paramount Pictures

«Top Gun»-premieren utsatt til jul

Filmen, som fra før av var utsatt et helt år, blir skjøvet på enda lenger.

«See you in the sky», skrev Tom Cruise (57) på Twitter da han i desember i fjor postet traileren fra den kommende filmen. Responsen uteble ikke.

«Perfekt», «OMG», «Vi elsker deg» og «Klarer nesten ikke å vente» var blant reaksjonene fra fans verden over.

Cruise og resten av verden trodde da bestemt at «Top Gun: Maverick» skulle komme på kino i sommer. Men ventetiden blir en større tålmodighetsprøve enn som så. I likhet med andre store filmproduksjoner stopper nye «Top Gun» av coronaviruset.

Nå har Cruise tvitret igjen. Der skriver han at alle som har ventet 34 år på fortsettelsen på flyeventyret, dessverre må vente litt lenger.

«Maverick vil fly i desember. Hold dere friske, alle sammen», skriver stjernen.

Paramount Pictures opplyser til CNN at «Top Gun: Maverick» er utsatt fra 24. juni til 23. desember.

Se smakebit fra filmen (artikkelen fortsetter under traileren):

«Top Gun» ble en superhit da den kom ut i 1986 og Tom Cruise befestet sin posisjon som superstjerne. Innspillingen av oppfølgerfilmen har funnet sted på en militær flybase i San Diego, og handlingen dreier seg også denne gangen rundt livet på en militær flyskole.

Kelly McGillis (63) dampet opp lerretet med Tom Cruise (57) i 1986, men er ikke blitt spurt om å være med i oppfølgeren. Denne gangen er det Jennifer Connelly (48) som spiller Mavericks flamme.

Val Kilmer (59) gjør comeback, mens nye ansikter i «Top Gun»-universet er Miles Teller (32), Monica Barbaro (29) og Glen Powell (30).

Joseph Kosinski (45) har regissert filmen.

Publisert: 03.04.20 kl. 12:31

