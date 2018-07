MYE BRUKT: Dette dramatiske bildet av Tom Cruise som henger utenfor Preikestolen er nå mye brukt i anmeldelsene av filmen. Foto: Credit: Paramount Pictures

Skryter nye «Mission: Impossible» opp i skyene

Publisert: 17.07.18 19:53 Oppdatert: 17.07.18 20:40

Amerikanske filmkritikere finner virkelig frem superlativene i sine anmeldelser av «Mission: Impossible»-filmen som delvis er innspilt i Norge.

Det viser en oversikt som Rotten Tomatos har laget over anmeldelsene av «Mission: Impossible - Fallout».

En gjennomgang som nettstedet har gjort av intet mindre enn 59 anmeldelser gir en gjennomsnittlig rating på 8,4 av ti mulige.

– Sinnsyk bra, skriver Entertainment Weekly

– Filmen er en drøm som blir virkelighet for actionjunkies, slår Rolling Stone fast.



– Dette er en film som vil at du skal leve i øyeblikket, at du skal glede deg over det som skjer på lerretet der og da. Vi vet hva vi går til skriver Los Angeles Times anmelder.

Filmen har Norges-premiere i august - og til tross for at Preikestolen i filmen er lokalisert i India, er det dramatiske bilder av Tom Cruise som henger utenfor det kjente norske fjellplatået som preger mange av de internasjonale artiklene.

I kjent stil var det mye hemmelighetskremmeri rundt innspillingen av «Mission: Impossible»-filmen i Norge i november i fjor.

Varmesøkende kameraer, strenge taushetserklæringer og regler for telefonbruk var blant Hollywood-produksjonens tiltak for å hindre lekkasjer.

«Mission Impossible» og rollen som superagenten Ethan Hunt har for øvrig gjort Tom Cruise (55) til en av verdens best betalte filmstjerner.

– Produsentene av «Mission Impossible»-filmene har hele tiden truffet et segment og en tidsånd ekstremt godt. De har rett og slett vært svært gode til å finne problemstillinger i tiden, sa VGs mangeårige anmelder og filmekspert Jon Selås i forbindelse med Cruises besøk i Norge i fjor.

De fire dramatiske minuttene der superstjernen henger fra kanten av den ikoniske turistattraksjonen, ble sett på som en kjempeseier for norsk turisme.

Men da det i forrige uke ble kjent at at Preikestolen var blitt indisk, var det flere som satte spørsmålstegn ved satsingen, både lokalt og nasjonalt for å få innspillingen til Norge.