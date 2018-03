EKS-GUVERNØR: Hollywood-stjernen og politiker Arnold Schwarzenegger på One Planet Summit i Boulogne-Billancour utenfor Paris i fjor. Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

Arnold Schwarzenegger hjerteoperert i all hast

Publisert: 30.03.18 17:45 Oppdatert: 30.03.18 18:13

TMZ melder at filmstjernen og eksguvernøren Arnold Schwarzenegger (70) har fått utført åpen hjertekirurgi i Los Angeles i dag, Skjærtorsdag.

Nettstedet , som er kjent for å ha svært gode kilder og være raskt ute med nyheter om kjendiser, siterer kilder knyttet til Schwarzenegger. De hevder at han besøkte Cedars-Sinai-sykehuset Skjærtorsdag for å bytte en stent til hjertet.

Det skal angivelig ha oppstått komplikasjoner rundt inngrepet, som beskrives som «eksperimentelt». Legene skal da ha besluttet å åpne eks-guvernørens brystkasse.

Operasjonen skal ha vart i flere timer, melder TMZ .

70-åringen har så langt ikke kommentert operasjonen, men TMZ melder at tilstanden er stabil.

Schwarzenegger lå første gang på operasjonsbordet i forbindelse med hjertet i 1997. Da fikk han byttet en aortaklaff. Den gangen skal det ikke ha vært prekært å få utført inngrepet, men Arnold skal ha villet få det gjort mens han var ung og sprek.

«The Terminator»-stjernen forklarte operasjonen med at plagene var genetiske, og at de ikke skyldtes bruk av steorioder.

Etter at han ga seg som guvernør i California i 2011, har Arnold tatt opp igjen skuespillerkarrieren. I løpet av de neste to årene gjør han comeback i to nye «Terminator»-filmer .

