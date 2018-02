DRUKNET I BADEKARET: Gulf News skriver at filmstjernen Sridevi Kapoor druknet i badekaret på hotellrommet. Foto: MARK BLINCH / X02025

Bollywood-stjerne druknet i badekar

Publisert: 28.02.18 02:18 Oppdatert: 28.02.18 06:39

Myndighetene i Dubai har nå offentliggjort dødsårsaken til den 54 år gamle skuespilleren Sridevi Kapoor.

Da dødsfallet ble kjent i helgen skrev BBC at hun fikk et hjerteinfarkt, men det stemmer altså ikke. Lokale myndigheter viser til obduksjonsrapporten, som har konkludert med at skuespilleren ved et uhell druknet i et badekar på sitt hotellrom i Dubai «etter å ha vært bevisstløs».

Politiet anser derfor ikke lenger dødsfallet som mistenkelig, og har nå frigitt den døde kroppen til familien.

Sridevi startet sin karriere allerede som fireåring og rakk å spille inn nærmere 300 filmer på flere ulike språk. Blant hennes mest kjente filmer finner vi Bollywood-klassikere som «Mr India », «Chandni», «ChaalBaaz» og «Sadma».

Hun ble ansett som en av de aller største stjernene i den Mumbai-baserte filmindustrien, og var ifølge BBC ansett som en av få kvinnelige skuespillere som sikret filmer stor kommersiell suksess uten støtte fra en mannlig stjerne.