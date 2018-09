COMEBACK: Maria Bonnevies er tilbake på lerretet i den norske filmen «Føniks». Foto: Lukas Salna

Maria Bonnevie gjør comeback med norsk film i Toronto

Den norske filmen «Føniks» har verdenspremiere i Toronto fredag. Filmen er Maria Bonnevies comeback.

Bak filmen står regissør Camilla Strøm Henriksen, som har sin debut som spillefilmregissør. Hele tolv år har det tatt fra regissøren begynte arbeidet med filmen frem til den nå er premiereklar.

– Det var vanskelig å få dette prosjektet opp å stå, det er flere grunner til det, forteller Strøm Henriksen da VG møter henne.

Hun tror en av årsakene til dette er at det er en mørk historie som blir fortalt, en annen er at barn innehar to av hovedrollene i filmen. I tillegg var Camilla er ubeskrevet blad regimessig, i hvert fall når det kom til spillefilm.

– Det var en del motgang, røper hun.

Men fredag har «Føniks» verdenspremiere i Toronto , og den norske filmen kan også vise til store navn på rollelisten.

I to av hovedrollene finner vi nemlig Maria Bonnevie (44) og det svenske stjerneskuddet Sverrir Gudnason (39).

Sterkt manus

Mange vil kjenne igjen Gudnason fra «Wallander»-serien. Han har også spilt Björn Borg i filmen med samme navn, og aktuell med den svensk- amerikanske filmen «The girl in the Spider`s Web», der han blant annet spiller mot Claire Foy.

Regissør Camilla Strøm Henriksen forteller at de kjente skuespillere var raske til å takke ja til rollene etter å ha lest manuset.

– Manuset rørte meg veldig, jeg ble veldig grepet av historien, en historie som er viktig å fortelle, og som jeg tror mange vil kjenne seg igjen i, sier Maria Bonnevie via produksjonsselskapet Hummelfilm til VG.

Vanskelige familierelasjoner

Tematikken i filmen dreier seg blant annet rundt barn og omsorgssvikt, og Maria, som selv har tre barn med Fredrik Skavlan, spiller moren i filmen.

– Min karakter, moren Astrid, har gjort seg selv veldig ensom, hun har stengt ute mange som har forsøkt å nå henne, men ikke klart å slippe dem inn. Hun stenger seg inne i sitt univers, og er sint på omverdenen, og klarer ikke være til stede for barna sine, skriver hun videre.

Imponert over barna

Bonnevie sier hun falt automatisk for rollefiguren.

– Det er en rolle jeg føler veldig mye kjærlighet for.

De bærende barne-hovedrollene spilles av Ylva Bjørkaas Thedin og Casper Falck- Løvaas. Allerede før filmen er sluppet har det kommet flere tilbakemeldinger på fantastiske skuespillerprestasjoner fra både de voksne og de unge i filmen. Bonnevie selv er også imponert over barna hun spiller mot.

– For noen stjerner! Og jeg er imponert over regissør Camilla (regissør Strøm Henriksen), hva hun har fått til, og vi har snakket om prosjektet i mange år, jeg er glad det endelig ble realisert, avslutter hun.

«Føniks» er ikke den eneste norske filmen som blir vist i Toronto. Også Tuva Novotnys film «Blindsone», med Pia Tjelta i hovedrollen, står på programmet under filmfestivalen.