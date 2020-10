HOLLYWOOD-IKON: Mickey Rourke, her på en premiere i Hollywood for noen år siden. Foto: MAX NASH / AP

Mickey Rourke brøt TV-reglene og kastet masken

Hollywood-stjernen Mickey Rourke (68) sjokkerte juryen, programlederne og publikum i «The Masked Singer».

Rourke har vært blant deltagerne i sangkonkurransen, som går ut på at kjente mennesker opptrer skjult bak kostyme.

Konseptet går ut på at én deltager ryker ut i hver sending, den som har fått færrest stemmer fra juryen og publikum. Først da har personen bak masken lov til å avsløre sin identitet.

Denne regelen brøt Rourke med glans denne uken – utkledd som Gremlins. På direkten, foran den sjokkerte programlederen Nick Cannon (39), rev filmstjernen av seg hodet på kostymet og kastet det ut i salen.

– Hva er det som skjer? utbrøt dommer Jenny McCarthy (47) da hun skjønte at noe var i ferd med å skje på scenen.

Prøvde å forhindre

Hun sitter i juryen sammen med Ken Jeong (51), Nicole Scherzinger (42) og Robin Thicke (43).

– Gremlins her sier at han vil ta av seg masken fordi det er for varmt, lo Cannon.

– Men vi er ikke kommet til den delen av showet ennå, sa programlederen frenetisk mens han forsøkte å hindre Rourke i å avsløre hvem han var.

En forskrekket Scherzinger ropte også: «Du kan ikke gjøre det!», mens Thicke hisset opp stemningen med: «Jeg sier, la ham kjøre på!».

Fox har selv postet opptrinnet på Twitter (artikkelen fortsetter under):

Da det var for sent, og hemmeligheten var avslørt, var hele salen i ekstase. Dommerne også.

– Å, herregud! sa en måpende McCarthy, mens både programlederen og de andre i juryen uttrykte vantro over at det var den Oscar-nominerte «The Wrestler»-skuespilleren som sto foran dem.

På gråten

Rourke, også kjent fra filmer som «9 1/2 Weeks», «Angel Heart» og «Sin City», hadde tidligere fremført Ben E. Kings balladeklassiker «Stand By Me».

I et intervju med Fox backstage etter sending forklarte 68-åringen at han koste seg og likte kostymet. Følelsene var nær ved å ta overhånd da han forklarte at han sang nettopp denne låten til ære for musikervennen Willy DeVille som døde i 2009.

– Alt handlet om mine følelser for Willy, sa Rourke, tydelig på gråten.

Intervjuet er lagt ut på TV-kanalens Facebook-side.

Aldri før i løpet av fire sesonger med «The Masked Singer» har det skjedd at en deltager har røpet seg før avstemningen.

