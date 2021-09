PRESSEMØTE: Johnny Depp på San Sebastian Film Festival onsdag.

Johnny Depp tordnet mot «cancel culture»

Johnny Depp (58) brukte anledningen i Spania til å snakke om fordømmelsen han mener har kostet ham karrieren.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Den amerikanske filmstjernen var invitert til San Sebastian Film Festival for motta pris for sine 40 markante år i bransjen. Depp lot ikke sjansen gå fra seg til å adressere den alvorlige situasjonen han befinner seg i.

– Denne «cancel»-kultur, eller den plutselige trangen til å dømme noen hovedsakelig basert på mengden med forurenset luft som noen andre puster ut, sa Depp ifølge Reuters – om det han mener seg utsatt for etter voldsanklagene fra ekskona Amber Heard (35).

Bakgrunn: Alt om den bitre striden mellom Depp og Heard

– Ingen er trygge så lenge noen er villig til å uttale én setning. Det trengs bare én setning, sa Depp til pressen før prisseremonien senere på kvelden.

Det engelske uttrykket «cancel culture» kan oversettes med «utestengingskultur» eller «utfrysingskultur». Noe godt norsk ord finnes ikke for betegnelsen som den siste tiden er blitt et innarbeidet begrep.

Depp har mistet jobber i kjølvannet av voldspåstandene, deriblant rollen i «Fantastic Beasts 3».

– Nå er jeg kommet til et punkt der jeg er klar for å opptre i bursdagen til ungene deres, sa 58-åringen, kjent fra filmer som «Charlie og Sjokoladefabrikken», Edward Saksehånd», «Pirates of the Caribbean» og «Hva er det med Gilbert grape».

HEDRET: Johnny Depp på scenen i San Sebastian onsdag kveld.

San Sebastian Film Festival har fått kritikk far en rekke hold for at de velger å belønne Depp med pris. Festivalen har forsvart seg med at de hedrer filmstjernen for jobben han har gjort, uavhengig av hva som rører seg i privatlivet.

Johnny Depp ble i november i fjor pålagt å betale over syv millioner kroner etter å ha tapt saken mot den britiske avisen som i 2018 stemplet ham som «konebanker». Dommeren Mener Heard er troverdig når hun sier at hun fikk juling og fryktet for sitt liv.

Depp og Heard har også en egen rettsstrid på gang i hjemlandet USA. Den skulle startet i mai, etter å ha blitt utsatt, men nå er den skjøvet enda lenger frem i tid. Rettssaken finner ikke sted før til neste år.

De to var gift fra 2015 til 2017, men har siden ligget i beinhard konflikt med hverandre. Depp har saksøkt Heard for 450 millioner kroner på grunn av det han beskriver som ærekrenkelse.

Depp har uttalt i retten at ekskona har gått kynisk inn for å ødelegge ham og hans karriere. I retten beskrev han seg selv som «et lett bytte». Han hevder han aldri i sitt liv har slått en kvinne.