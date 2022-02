DREPT PÅ FILMSETTET: Filmfotograf Halyna Hutchins.

Halyna Hutchins ektemann kraftig ut mot Alec Baldwin

Alec Baldwin sa i et intervju at han ikke trakk av våpenet som drepte fotografen Halyna Hutchins. Det reagerer hennes ektemann sterkt på.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

– At personen som holder et skytevåpen og får det til å gå av ikke har ansvar, det fremstår absurd for meg, sier Halyna Hutchins enkemann Matt Hutchins i et intervju med NBC.

Det var i et tårevått intervju med ABC tidlig i desember at Baldwin uttalte at «Jeg trakk ikke våpenet». Skuddene som falt på filmsettet til westernfilmen «Rust» tok livet av filmfotografen Halyna Hutchins.

I forrige uke ble det kjent at Mike Hutchins har reist et søksmål mot produsentene av Rust og Alec Baldwin. Baldwin er også produsent for filmen.

I intervjuet med NBC sier enkemannen at han er veldig sint på Baldwin for intervjuet han gjorde.

– Da jeg så ham i intervjuet ble jeg så sint. Jeg ble så sint over å se ham snakke om Halynas død så detaljert, og så ikke akseptere noen som helst ansvar etter å nettopp ha beskrevet hvordan hun ble drept.

Ingen er ennå siktet, har Sheriff-kontoret i Santa Fe bekreftet til Deadline.com onsdag.

– Etterforskningen pågår fortsatt, sier Juan Rios ved Sheriffkontoret.