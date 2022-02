FILMSTJERNE: Sally Kellerman, her på en premiere i Los Angeles i 2015.

Sally «Hot Lips» Kellerman er død

«M*A*S*H»-stjernen Sally Kellerman ble 84 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Den amerikanske skuespilleren døde torsdag, melder Hollywood Reporter.

Kellerman er aller best kjent fra rollen som Maj. Margaret «Hot Lips» O'Houlihan i 70-tallsfilmen «M*A*S*H», en innsats hun ble nominert til Oscar for.

Filmstjernen var dement den siste tiden, opplyser hennes sønn, Jack Krane.

Kellerman kunne skilte med en over 60 år lang karriere. I 2013 oppsummerte Kellerman livet sitt i biografien «Read My Lips: Stories of a Hollywood Life».

Loretta Swit (84), som spilte «Hot Lips» i TV-serien «M*A*S*H» basert på filmen, mottok dødsbudskapet med sorg.

– Sally og jeg moret oss over at folk trodde vi var rivaler. Sannheten var at vi syntes det var gøy å bli forvekslet med hverandre. Vi var gode venner, og jeg er svært lei meg for at hun er borte, sier Swit til Fox News.

Blant de andre filmene Kellerman spilte i, er «Brewster McCloud», «Star Trek», «Welcome to L.A.», «Back to School»,«The Player», «Maron» og «Prêt-à-porter». TV-seerne kjenner henne i tillegg fra såpeserien «The Young and the Restless», som hun ble nominert til EMMY for.

Stjernen ga også stemme til en rekke animasjonsfilmer også.

Kellerman ble enke i 2016, da ektemann nummer to døde. Hun etterlater seg tre barn.

1971: Sally Kellerman på Oscar-utdelingen med Richard Harris (t.v.) og Ben Johnson.

Stjernekolleger og fans deler nå minneord og følelser på Twitter: