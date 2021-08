«THE QUEEN OF SOUL»: Jennifer Hudson som Aretha Franklin i «Respect». Foto: Quantrell D. Colbert / MGM / SF Studios

Filmanmeldelse «Respect»: Biografi-blues igjen

Enda en film om en legendarisk musiker som nøyer seg med å kruse overflaten.

Av Morten Ståle Nilsen

DRAMA / BIOGRAFIFILM

«Respect»

USA. 12 år. Regi: Liesl Tommy

Med: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans, Marc Maron, Tate Donovan

Aretha Franklin (1942-2018) var ikke den som «snakket ut om den vonde tiden». Det er talende at den amerikanske R&B- og soulbiografen David Ritz så seg nødt til å skrive to bøker om henne: Én som var sanksjonert av artisten selv, i 1999, og en uautorisert bok fem år senere, som Ritz selv følte kom nærmere en slags sannhet.

Franklin vendte diva-siden ut. Men alle som elsket henne mistenkte at sorgene hennes var mange, at hun hadde uhell i kjærlighet og neppe var et spesielt lykkelig menneske. «The Queen of Soul» var vrien å bli klok på. Filmen om henne, «Respect», tar oss ikke nærmere.

DRONNINGEN OG HENNES FAR: Jennifer Hudson og Forest Whitaker i «Respect». Foto: Quantrell D. Colbert / MGM / SF Studios

Den hopper inn i Arethas liv da hun var 10, akkurat i tide til traumene som var rett rundt hjørnet: Moren dør, og Aretha selv blir gravid i en alder av 12. «Respect» glatter over dette siste så godt den bare kan – dette er en film med aldergrense 12 år. Den blide jentungen med den frapperende modne stemmen, som elsket å underholde på sin fars celebritets-stinne hjemmefester, blir naturlig nok aldri den samme igjen.

Etter dette plotter «Respect» inn høydepunktene og bunnoteringene med den sjelløse effektiviteten til et sammendrag på Wikipedia:

Aretha som gudbenådet tenåring, syngende i sin fars kirke i Detroit. Aretha som «mislykket» artist på Columbia Records, plateselskapet som ikke klarte å foredle geniet hennes. Aretha som svart kvinne blant hvite guttunge-musikere i Muscle Shoals, Alabama i 1967, da lynet omsider slo ned, under produsenten Jerry Wexlers (Maron) ledelse, og faktisk lot seg fange – gang på gang i årene som fulgte.

DIVA-KAMP: Jennifer Hudson som Aretha Franklin (til venstre) og Mary J. Blige som Dinah Washington i «Respect». Foto: Quantrell D. Colbert / MGM / SF Studios

Disse heureka!-øyeblikkene; sekundene, minuttene og timene da gjennombruddene finner sted, er det biografi-filmen, og kanskje spesielt musiker-biografifilmen, lever for. Vi skal føle, høre og se magien som utspiller seg. Problemet er at disse mystiske prosessene vanskelig lar seg formidle i dialog og bilder. Filmversjonene ender som regel opp som flaue.

Akkurat på dette feltet lykkes «Respect» rimelig greit. Så greit at vi vi får bevitne flere slike øyeblikk, med Aretha – en vidunderlig pianist – ved flygelet. Vi er også flue på veggen da Franklin og søstrene hennes endevender Otis Redding’ «Respect», og søster Carolyn gir henne «Ain’t No Way».

Det som er påfallende i denne delen av «Respect», og for så vidt hele veien, er at de tyranniske mennene i livet hennes tar så mye plass. Det er som vi ser Franklin via dem. Det dreier seg i første rekke om den første ektemannen hennes, Ted White (Wayans), en voldelig hallik-type som blander seg inn på alle plan, og til tider får «Respect» til å minne om en annen film om en svart soulsanger, nemlig «What’s Love Got To Do With It» (1993, om Tina Turner).

VERDILØS MANN: Marlon Wayans, som Ted White, og Jennifer Hudson i «Respect». Foto: Quantrell D. Colbert / MGM / SF Studios

Arethas far, C.L. Franklin (Whitaker), kommer muligens bedre ut enn han fortjener – baptistpastoren skal ha vært en hvileløs «womanizer». Han er likevel mer til hinder enn hjelp for datteren, og presser henne frem som var hun en eller annen gjengs «Idol»-vinner.

Musikkbransje-legendene John Hammond (Donovan) og Jerry Wexler (Maron) fremstår som mer sympatiske, men ofte uforstående. At «The Queen of Soul» skal ha latt disse menneskene ture frem så til de grader, føles som en forenkling.

«Respect» løper videre. Via den obligatoriske alkoholismen (alle biografifilmer må ha et bunnpunkt, slik at et rensende comeback kan finne sted) og frem til og med 1972. Filmen er nøye på å unngå rene faktafeil. Men presisjonsnivået føles ikke imponerende av den grunn, og på oppløpet er filmen blitt redusert til en banal «styrke gjennom tårer»-gråtefilm. Den er dessuten blitt kjedelig.

DRONNINGEN TAR REGI: Jennifer Judson (til venstre) instrueres av regissør Liesl Tommy under innspillingen av «Respect». Foto: Quantrell D. Colbert / MGM / SF Studios

Hudson er fremdeles mer en vokalist enn en skuespiller, men funker godt i rollen, og prøver ikke å imitere den uforlignelige Franklin mer enn klokt er. Maron spiller en variant av seg selv, slik han pleier, og Whitaker og Wayans er begge effektive som giftige mannspersoner.

Denne filmens svar på «Live Aid»-scenen i Queen-filmen «Bohemian Rhapsody» (2018), er Franklins konserter i New Temple Missionary Baptist Church i Los Angeles i januar 1972. Konsertfilmen som dokumenterer disse, er tilgjengelig på nettsidene til NRK, og er mer matnyttig for alle som vil skjønne noe av Aretha Franklin, enn filmen om henne er.

Lang spilletid og respektfull tilnærming til tross: «Respect» er sjanseløs i møte med sitt komplekse objekt, og henfaller til å dra en håndfull «greatest hits» i stedet.

Det var først da dronningen selv åpenbarte seg under rulleteksten, i form av det utrolige opptaket fra The Kennedy Center i 2015, at denne anmelder fikk både gåsehud på armene og en tåre i øyekroken.