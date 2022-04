RØD LØPER: Siwa på GLAAD-prisutdelingen i Beverly Hills lørdag.

JoJo Siwa ute av Will Smith-produsert film

Youtuberen skulle ha sin filmdebut i «Bounce», der både Jada Pinkett Smith og Will Smith angivelig var tilknyttet som produsenter, men nå er Siwa ute.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

18-åringen fortalte Variety lørdag at hun ikke lenger er med på prosjektet der hun skulle debutere som skuespiller.

«Bounce» er en ungdomsfilm basert på en roman av Megan Shull. Den ble først omtalt sommeren 2020 etter at produsent Caleb Pinkett bragte prosjektet til Paramount. Ifølge Variety skulle da søsteren og svigerbroren være med som produsenter.

Kildene til filmmagasinet oppgir at prosjektet falt fra hverandre for flere måneder siden, og ikke skal ha noen sammenheng med Will Smiths voldelige oppførsel på Oscar-utdelingen.

PRISUTDELING: JoJo Siwa på People’s Choice Awards i desember 2021.

– Prosjektet ble satt på pause, og så forsvant det, sier Siwa til Variety.

Hun understreker at det at hun er ute av filmen ikke har noen sammenheng med Smiths Oscar-klask.

– Jeg holder meg vanligvis utenfor politikk, det er ikke min greie. Men jeg kan si at det er veldig viktig å være snille med hverandre. Jeg tror godhet kan gå begge veier, sier Siwa.

Forrige uke røpet youtuberen at hun har fått seg ny kjæreste etter bruddet i fjor høst.

Hun har 12,2 millioner abonnenter på sin YouTube-kanal og over 40 millioner følgere på TikTok, og ble nylig historisk på amerikanske «Skal vi danse».