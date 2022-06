IKKE MODIG: – Folk sier at det er modig å spille inn nakenscener fordi det ikke er normalisert. Sannheten er at vi aldri ser normale kropper på film eller TV, sier Emma Thompson

Emma Thompson (63) om sexscenene: − Det krever mot

I en ny film gjør Emma Thompson både naken- og sexscener. – Det krever mot, men det er viktig.

Det sier den profilerte engelske skuespilleren som de fleste forbinder med filmer som «Love Actually», «Harry Potter og «Fornuft og følelser».

Men nå får vi se en annen side av henne i filmen «Good Luck to You, Leo Grande», hvor Thompson spiller enke på leting etter den optimale seksuelle tilfredsstillelse. I filmen kaster den britiske skuespilleren alle klærne og viser seg uten en tråd – forfra og i helfigur.

– Sannheten er at vi aldri ser normale kropper på film og TV, sier Emma Thompson i et intervju med BBC.

I intervjuet stiller Emma Thompson opp sammen med den irske skuespilleren Daryl McCormack som spiller sexarbeideren som skal hjelpe henne å oppnå sitt mål i filmen.

VIKTIG TEMA: Emma Thompson mener det er en viktig samtale å ta når det kommer til seksuell nytelse. Til venstre motspilleren Daryl McCormack i filmen «Good Luck to You, Leo Grande»

– Det krever mot å spille inn slike scener. Jeg som de fleste andre lever med en kropp jeg egentlig ikke liker, som jeg ikke er komfortabel med. Så det spørsmålet jeg stiller til alle nå om dagen er: Hvorfor kaster vi bort tid, lidenskap, energi og penger på å hate oss selv i stedet for å nyte den kroppen vi skal leve med, sier Thompson.

Hun mener at seksuell nytelse er et viktig tema å snakke om.

MODIG: – Folk sier at det er modig å spille inn nakenscener fordi det ikke er normalisert. Sannheten er at vi aldri ser normale kropper på TV-skjermen, sier Emma Thompson. Her med motspilleren Daryl McCormack.

– Det er en viktig og en alvorlig samtale som må tas når det kommer til seksuell nytelse. Vi har et stort problem med sex og seksuell vold. Jeg mener at får man en bedre forståelse for seksuell nytelse, vil det også redusere tilfeller av seksuell vold, sier Emma Thompson.

Da filmen ble vist første gang under The Sundance Film Festival i januar, betegnet Entertainment Weekly filmen som en tabubrytende dramakomedie.

– Det er veldig utfordrende å være naken som 62-åring, sier Thompson i et digitalt diskusjonspanel den gangen.

Samtidig la ikke filmveteranen skjul på at hun nok ikke hadde klart å gjøre det før hun var blitt såpass opp i årene.

– Jeg synes kvinner utsettes for «grusomme krav for å bevare en perfekt kropp» – både i skuespilleryrket, men også i det vanlige liv. Men dette med at man må være så og så tynn, er det samme som det alltid har vært. Kanskje er det blitt enda verre.

Men uansett hvor sterk motstander hun er av å legge seg under kniven av forfengelige grunner, presiserer stjernen – som er aktiv feminist – at hun også er svært imot at kvinner skal bli fortalt hva de skal og bør gjøre med sine egne kropper.

– Men det må være enhver kvinnes rett selv å velge, selv om jeg mener at det å fikse på seg selv «er en veldig rar ting å gjøre», sier Thompson.

