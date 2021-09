GIR SEG: Daniel Craig, her avbildet på en tidligere Bond-premiere.

Skal finne ny James Bond til neste år

At Daniel Craig (53) nå er ferdig som James Bond, vet alle. Hvem som skal overta den ikoniske rollen, vet ingen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«James Bond»-produsent Barbara Broccoli (61) opplyser til Radio 4s «Today»-show på BBC at hun ikke engang har begynt å tenke på hvem som skal steppe inn som agent 007 etter Craig.

Produsenten fleiper ifølge Deadline om at hun selv er i fornektelse rundt det faktum at hovedrolleinnehaveren takker for seg etter «No Time To Die», som har premiere denne uken.

Men at Craig nå er ferdig, det har vært kjent for hele verden i lang tid. Actionhelten har med den kommende filmen fylt rollen som Bond i hele fem produksjoner.

– Vi vil at Daniel skal feire denne fasen. Først til neste år vi tenke på fremtiden, svarer Broccoli på spørsmål om hvor de er i letingen etter arvtageren.

Broccolis produsentkollega Michael G. Wilson (79) intervjues i samme program og sier at Craig etterlater seg «store sko å fylle».

les også Se det første bildet av Bond i Norge

Craig har lettet på sløret i intervjuer den siste tiden om hvor i tvil han var før han takket ja til den legendariske rollen. Broccoli snakker også om at briten i utgangspunktet var motvillig.

– Han visste at det ville forandre livet hans, noe det åpenbart også har gjort, sier hun, mens hun roser Craig for å ha gitt dybde til agent 007s følelsesliv og komplekse personlighet.

Tidligere i år ble det spekulert heftig i om «Bridgerton»-skuespiller Regé-Jean Page (31) er aktuell som Bond. Han gikk imidlertid langt i å nekte for at det er tilfelle.

Hvem synes DU bør bli ny Bond? Diskuter i kommentarfeltet under artikkelen.

Det nye Bond-eventyret har verdenspremiere tirsdag, og på filmens offisielle Twitter-konto meldes det at det vil strømmes live på Facebook fra den røde løperen utenfor Royal Albert Hall i London. I Norge får filmen premiere 1. oktober.

«No Time To Die, der deler av filmen er spilt inn i Norge, skulle egentlig hatt kinopremiere 3. april i fjor, men er blitt utsatt en rekke ganger på grunn av pandemien.

Cary Fukunaga (44) har regissert den kommende filmen. Filmmusikken er komponert av Hans Zimmer (44) og Johnny Marr (57), mens popstjernen Billie Eilish (19) står for tittelsporet.

Den store skurken denne gangen spilles av Rami Malek (40), til nå best kjent fra rollen som Freddie Mercury i «Bohemian Rhapsody».