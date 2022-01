FEMME OG HOMME FATALE: Cate Blanchett og Bradley Cooper i «Nightmare Alley».

Filmanmeldelse «Nightmare Alley»: Svart som natten

Lang dags ferd mot noir.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

DRAMA/THRILLER

«Nightmare Alley»

USA. 15 år. Regi: Guillermo del Toro

Med: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, David Strathairn

Vi vet at Stanton Carlisle (Bradley Cooper) er en mørk, tvilsom type – «Nightmare Alley» har etablert det i den første scenen. Men vi lar tvilen komme ham til gode. Han ser ut som en likandes type, kjekk i hatt, og virker å ha et noe mer velfungerende moralsk kompass enn sjefen for karnevalet der han tar seg jobb.

Tivoliet – i praksis et «freakshow» – drives av den kyniske Clem (Willem Dafoe), og kan skilte typiske attraksjoner à la verdens sterkeste mann (Ron Perlman), verdens minste mann (Mark Povinelli), babyer på Norgesglass, en såkalt «geek» (en opiat-avhengig mann som lever som et dyr i bur) og en ung kvinne, Molly (Rooney Mara), hvis artisteri går ut på at hun utsetter seg for elektriske sjokk.

KYNISK KARNEVALSDIREKTØR: Willem Dafoe (foran) og Bradley Cooper i «Nightmare Alley».

Stanton later til å forelske seg i sistnevnte. Men tivoli-folkene han får mest ut av, er «mediumet» Zeena (Toni Collette) og mentoren hennes, den alkoholiserte Pete (David Strathairn). De to lærer Stanton opp i svindler-faget. «Alle vil bli gjennomskuet. Alle ønsker å bli sett», sier Zeena. Og alle ønsker å bli satt i kontakt med sine døde. Fritt frem for bedragere.

Stanton takker for vennligheten de har vist ham med å misbruke den. Han og Molly forlater tivoliet og starter opp på egen hånd. Da vi treffer dem igjen to år senere, har de etablert seg med et «klarsynt» nattklubbshow i mer urbane omgivelser. Det går bra, men Stanton har større ambisjoner. Ja, han lider av hybris.

ELEKTRISKE KREFTER: Rooney Mara og Bradley Cooper i «Nightmare Alley».

Da han møter psykologen Dr. Lilith Ritter (Cate Blanchett i uslåelig fatalt Veronica Lake-slag) får Stanton noen å bryne seg på. Ritter er interessert i psykoanalyse, og sitter på timevis med lydopptak der pasienter snakker ut om sine dypeste hemmeligheter. Purt gull for en «synsk» svindler som Stanton – og begynnelsen på et vidunderlig vennskap? Vel. Å utnytte folks savn og skyld, kommer med en pris.

«Nightmare Alley» er en pussig disponert film, som lenge holder kortene tett til brystet. Regissør Guillermo del Toro, en visuelt orientert filmskaper, har utvilsomt blitt dratt til alt det styggpene i tivoli-miljøet, og velger følgelig å oppholde seg der lenge. Lenger enn han hadde trengt for å innprente oss poenget.

FARGERIKT «FREAKSHOW»: Bradley Cooper i «Nightmare Alley».

Den første drøye timen av «Nightmare Alley» føles som en hybrid av Tod Brownings «Freaks» (1932) og HBO-serien «Carnivàle» (2003-2005), og er i sannhet fascinerende nok. Så slår filmen brått om, og blir en giftig, stilig, dyster film noir.

En noir som er blitt film før, i 1947, basert på en roman av William Lindsay Gresham. Epoken er avgjørende for både handlingen og det visuelle i andre halvdel: Dette var en tid da interessen for både Sigmund Freuds psykoanalyse og kvakksalversk «spiritisme» var stor, også i ressurssterke lag av befolkningen. Det er også en epoke som gjør det mulig for de Toro å boltre seg i ekstremt lekre art deco-interiører. (Denne anmelder kunne levd resten av livet på kontoret til Dr. Ritter.)

del Toros kamera er opptatt av vær og lys også. Det regner og snør ustanselig, og karakterene er på klassisk noir-vis lyssatt slik at skyggene som faller på pannene deres, fremhever øynene. Han elsker karakterskuespillere med ansikter som er slående i seg selv – som Dafoe, Perlman, Straithairn og en riktignok ganske ugjenkjennelig Richard Jenkins.

DOKTOREN TAR IMOT: Cate Blanchett og Bradley Cooper i «Nightmare Alley».

Cooper, en relativt anonym kjekkas, har sin mest utfordrende rolle her, som en tvetydig mann hvis jobb det er å lure oss. Han klarer seg greit. Men det er Blanchett og den stadig eminente Collette som gjør størst inntrykk.

«Nightmare Alley» vil forvirre – sannsynligvis også kjede – folk som ikke allerede har et oppheng i tiden og sjangeren det er del Toro utforsker. Det er primært en film for folk som har et nært forhold til noir-tradisjonen: 1940-tallets knallharde krimhistorier, der ingen hadde ærlige hensikter og alle bedro alle.

Selv spesielt interesserte vil tenke at den går veldig sakte og er altfor lang (to og en halv time). Men at den bitre punchlinen er verdt å vente på. Den kommer sent, men hardt.