Inspirert av Nokas-ranet og Cappelen-saken i ny TV-krim

OSLO HAVN (VG) Til våren kommer krimserien «Rekyl» som tar for seg Oslos kriminelle gjengmiljø. Serieskaperne Kristine Berg og Arne Berggren har latt seg inspirere av faktiske norske hendelser.

På containerhavnen i Oslo er det rigget for filminnspilling av åpningsscenen i den nye krimserien til TV 3.

I scenen skal en stor mengde narkotika blir overlevert, men politiet er på stedet. Én av de kriminelle blir drept, og resten bures inne i flere år.

Ute av fengselet prøver hovedkarakter Robin (Odin Waage) å komme seg tilbake til livet som en lovlydig borger. Men drapet av broren henger igjen, og han begynner å nøste opp i hva som har skjedd. Det er også narkogjeld som må betales, og gjengen mistenker at politiet ikke har opptrådt etter boken.

Inspirert av Cappelen og Nokas

Plottet i «Rekyl» er inspirert av autentiske historier fra Norge.

– Cappelen-saken er kjempeinteressant og åpnet opp for at det også i Norge skjer ting i gråsonen. Det er knapt diskutert før nå. Som forfatter er det spennende å ta tak i ting som skjer på ekte og spinne videre på det, forteller serieskaper og produsent Kristine Berg.

Hun har sammen med Arne Berggren skapt serien om Oslos underverden.

Også Nokas-ranet er brukt som inspirasjonskilde i serien, der en politimann døde etter skuddveksling.

– Det er interessant fordi det er begått av meget intelligente kriminelle. Vi er fascinert av de kriminelle og psykologien, sier Berg.

– Hvilken side av loven er du på, er det så lett å definere? Er det en klar grense, eller er det en gråsone, spør hun.

Selv om serien har hentet inspirasjon fra kjente norske hendelser, understreker hun at «Rekyl» først og fremst er en fiksjonsserie.

– Kommende stjerne

Odin Waage (22) har tidligere vært med i serien «Øyevitne», og spilt sønnen til Fridtjof Såheim i filmen «Sammen» . Nå har han landet hovedrollen som Robin i «Rekyl».

– Dette er den største rollen jeg har hatt hittil, forteller han fra sminkestolen.

Han har gjort mye research i norske kriminelle miljøer. En av teknikkene han brukte for å sette seg inn i karakteren Robin var å lytte til klassisk musikk, da han så for seg at det var noe karakteren kunne gjort for å håndtere tilværelsen i fengsel.

– Jeg satt alene en hel kveld for å finne ut hvordan han tenker.

22-åringen har tenkt mye på hvordan det er å være kriminell og sone i Norge.

– Å bli stemplet som for farlig til å være ute i samfunnet må gjøre noe med en person, sier han.

Berg beskriver Waage som en kommende stjerne på skuespillerhimmelen, og roser talentet hans.

– Han er en kjempespennende ung skuespiller som er på springbrettet, sier produsenten.

Selv har han funnet sitt kall i livet, men innrømmer at yrket til tider er vanskelig.

– Jeg lever i en frilanstilværelse uten utdanning. Det er tøft å gå og vente på neste jobb. Men jeg elsker spenningen ved det, sier han.

– Skuespill er et fag jeg aldri kan bli utlært i, et evig mysterium.

