«Tapt» Kubrick-manus om utroskap funnet etter 60 år

Regissørgeniet etterlot seg et filmmanus så komplett at det kan bli utviklet til en ferdig film.

Stanley Kubrick, mannen bak klassikere som «Ondskapens hotell» og «Dr. Strangelove» døde i 1999, 70 år gammel.

Kort tid før hadde han fullført den erotiske thrilleren «Eyes Wide Shut» med Tom Cruise og Nicole Kidman.

Nå har det imidlertid dukket opp et manus fra Kubrick, som aldri ble utviklet til en ferdig spillefilm. Det skriver den britiske avisen The Observer.

«Burning Secret» er tittelen på manuset, basert på en kortroman av Stefan Zweig fra 1913. Den handler om en mann som blir venn med en 10 år gammel gutt, med mål om å forføre hans gifte mor. Manuset ble skrevet i 1956, på en tid Kubrick var ukjent og bare hadde laget én film, «The Killing».

Manuset er registrert hos selskapet MGM, og teorien er at selskapet droppet filmen fordi Kubrick allerede var i gang med filmen «Paths of Glory», og at det ville ha vært et brudd på inngåtte kontrakter. The Observer skriver også at grunnen til at filmen aldri ble noe av kan være at temaet ble ansett for risikofylt, en film om utroskap med et barn involvert.

Kubrick lagde senere «Lolita», som kan ligne litt tematisk: En voksen mann som bruker en gift kvinne for å forføre hennes mindreårige datter.

Manuset ble funnet av filmprofessor Nathan Abrams, som beskriver det som så komplett at det kan bli fullført som film av filmskapere i dag.

Dét skjedde med filmen «A.I - Artificial Intelligence» i 2001: Regissør Steven Spielberg lagde film av et Kubrick-manus mesteren selv ikke rakk å gjøre før han døde.