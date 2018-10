FILMAKTUELL: Jamie Lee Curtis på «halloween»-premiere i California 17. oktober. Foto: VALERIE MACON / AFP

Jamie Lee Curtis stjal piller fra venner

Hollywood-stjernen Jamie Lee Curtis (59) snakker ut om misbruket.

Curtis, kjent fra filmer som «halloween», «Freaky Friday» og «A Fish Called Wanda», er glad hun overlevde den tøffe perioden, som startet på slutten av 80-tallet.

I et intervju med det amerikanske bladet People betror 59-åringen at misbruket var svært omfattende.

– Det varte i ti år. Jeg stjal og svindlet. Ingen visste om det. Ingen, sier stjernen – for tiden aktuell på lerretet i den nye «halloween»-filmen .

Problemene startet ved at hun fikk en resept på opiater for første gang i 1989 etter en kosmetisk øyenlokkoperasjon. I årene som fulgte skaffet hun seg smertestillende medikamenter på alle mulige måter. Hun forteller at hun blant annet stjal piller fra venner og familie, deriblant søsteren Kelly – som var den som avslørte misbruket i 1998.

Først da ble Curtis’ ektemann, den britiske regissøren Christopher Guest (79), innviet i den vonde hemmeligheten, og Curtis fikk profesjonell hjelp for å kvitte seg med avhengigheten. I dag er hun glad over at ha brutt det hun beskriver som en ond sirkel i familien. Fennes far, den avdøde skuespilleren Tony Curtis , misbrukte alkoho, kokain og heroin. Halvbroren Nicholas Curtis døde av en heroinoverdose i 1994.

Hun forteller videre:

– At jeg klarte å bli rusfri, er det jeg er aller mest stolt av i hele mitt liv – mer enn ekteskapet, våre to barn, enhver jobb og suksess. Alt.

20 år senere går Curtis fortsatt på møter for rusavhengige, men nå for å hjelpe andre som er i samme situasjon som hun var.

– Hver gang noen begynner å snakke om opiater, så snur alle seg mot meg. De vet at jeg vil si: «Ok, snakk med meg. Jeg er opiat-jenta», sier hun i bladintervjuet.

Definisjonen på et opiat er ifølge Den norske legeforening et legemiddel fremstilt fra opium. De naturlige opiatene, morfin, kodein, tebain, noskapin og papaverin, er bestanddeler i plantesaften opium, mens de semisyntetiske opiatene, som heroin, etylmorfin, oksykodon og buprenorfin, ikke finnes i opium, men kan fremstilles fra de naturlige opiatene.

Husker du? Tok en «psycho»

Curtis har også tidligere snakket om pilleavhengighet. I 2009 skrev hun i blogginnlegget «King of Pain» om hvordan narkotikaavhengige bruker stoff for å døyve denne smerten.

– Jeg kjenner meg igjen. Morfinen blir det varme badet man synker ned i for å flykte fra den smertefulle virkeligheten, skrev stjernen, som også har vært alkoholavhengig .

I 2004 uttalte Curtis , som er datter av og den avdøde «Psycho»-stjernen Janet Leigh , at hun ikke ville eldes på film, og at hun ville legge karrieren på is. Det viste seg å være tomme «trusler». Curtis har siden da spilt i en rekke serier og filmer.