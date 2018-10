SANN HISTORIE: Patricia Arquette kan fra i morgen av oppleves som fengselsansatt i HBO-serien «Escape at Dannemora». Foto: John Shearer / TT NYHETSBYRÅN

Patricia Arquette: Gjorde research på pornosider til ny rolle

FILM 2018-10-14T05:45:36Z

LOS ANGELES (VG) I serien «Escape at Dannemora», som er basert på en sann historie, spiller Patricia Arquette (50) en ufiks middelaldrende fengselsansatt som forfører to innsatte og hjelper dem å rømme. Mens hun forberedte seg til rollen, gjorde hun research på pornosider.

Mari Glans

Publisert: 14.10.18 07:45 Oppdatert: 14.10.18 07:59

– Rollen var en fin påminnelse om at du ikke trenger å ha en perfekt kropp for å være glad i sex, sier Patricia Arquette til VG.

Den 6. juni 2015 ble det slått full alarm i fengselet Clinton Correctional Facility , etter at to drapsdømte fanger greide å rømme . Det viste seg at duoen hadde greid å grave en tunnel ut av høysikkerhetsfengselet, omtrent som i filmen «Frihetens regn».

Mer sjokkerende var det likevel at fangene hadde fått hjelp av en gift, kvinnelig fengselsansatt i 50-årene, som hadde hatt et seksuelt forhold til begge to. Skandalen resulterte i et heftig mediesirkus og rømningen rystet det lille lokalsamfunnet Dannemora nord i delstaten New York, hvor Clinton Correctional er den største arbeidsgiveren.

– Før dette skjedde, var folk stolte av jobbene sine i fengselet, og mange var derfor veldig skeptiske til at et TV-team skulle rippe opp i denne historien som de fleste bare ønsker å legge bak seg. Lokalbefolkningen opplevde hendelsen som veldig ydmykende og pinlig. Så selv om mange i Dannemora tok imot oss med åpne armer, fikk vi også en del stygge blikk fra folk som var veldig ukomfortable med å ha oss der, forteller Patricia Arquette.

Hun spiller Joyce «Tilly» Mitchell i miniserien «Escape at Dannemora», som tar for seg den spektakulære flukten og følgene den fikk både for enkeltpersoner og lokalsamfunnet. For å forvandle seg til fengselsansatte Tilly la skuespilleren på seg flerfoldige kilo, og i serien er hun nesten ikke til å kjenne igjen med sin pistrete parykk, fargede kontaktlinser og tannproteser.

Kontrasten mellom hennes karakter og de veltrente fangene (spilt at av Benicio Del Toro og Paul Dano) er påfallende, særlig under sexscenene.

– Det var interessant å utforske denne middelaldrende kvinnen som ikke på noen måte ser ut som en et sexsymbol, men som likevel er veldig komfortabel med sin egen seksualitet. Det var en fin påminnelse om at du ikke trenger å ha et perfekt utseende for å være venner med kroppen din, glad i sex eller lengte etter intimitet, sier Arquette.

Som skuespiller i Hollywood kjenner hun godt til bransjens høye krav til kvinner om å holde seg unge og vakre for å bli oppfattet som attraktive.

– Det er de samme plettfrie kroppene som promoteres av pornoindustrien, men da jeg gjorde research til denne rollen, oppdaget jeg at det også er et enormt marked for pornografi med helt vanlige damer. Det er et behov der ute for autentisitet og usminket intimitet, så jeg bestemte meg for å dykke ned i dette fenomenet og la meg inspirere av det, forteller hun.

Sex på bakrommet

Virkelighetens Mitchell var bestyrer på en systue der fangene jobbet, og brukte bakrommet til å ha sex med dem. Mye av serien er tatt opp i det virkelige fengselet, og før innspillingsstart fikk Arquette en omvisning av Denise Prell, kvinnen som hadde tatt over jobben til Tilly.

– Bare noen uker etterpå ble også hun arrestert for å ha hatt sex med fanger på det samme bakrommet, forteller Arquette hoderystende.

Prell erklærte seg skyldig i blant annet seksuelt misbruk og risikerer nå to års fengsel. Arquette synes ikke det er så rart at slike forhold utvikler seg i fengsler.

– I en sånn situasjon er maktbalansen veldig skjev, og enkelte kvinner faller for fristelsen og utnytter det. De tar seg friheter motivert av et behov for å bekreftelser og følelsen av å bli elsket, uten å ta hensyn til at mennene de går etter er i en sårbar situasjon. Fangene er isolerte og savner menneskelig kontakt, påpeker hun.

Ville ikke møte virkelighetens Till y

Da hun forberedte seg til rollen vurderte Arquette å ta kontakt med den virkelige Tilly, men slo det etter hvert fra seg.

– Etter jeg hadde lest side opp og side ned med avhørsreferater, vitneforklaringer og annen bakgrunnsinformasjon, så oppdaget jeg at hun hadde forandret historien sin flere ganger. En rekke kilder hevdet også at hun er manipulerende, så jeg tenkte det var best å la være å møte henne. Jeg ville ikke rote meg bort i noe som kunne bli en belastning for produksjonen, forklarer hun.

Arquette lot seg likevel fascinere av kvinnen hun skulle portrettere.

– Noe av det jeg synes var interessant med henne som karakter, er at hun setter seg selv og sine egne behov først. Hun er en rendyrket egoist, og det finnes ikke så mange slike kvinner i dramaserier, så det var det givende å bryne seg på, sier hun.

Arquette legger også til at denne serien går langt dypere enn bare å skildre litt snodige kjærlighetsforhold med et deprimerende fengselsliv som bakteppe.

– Noe av det jeg synes er mest gripende i dette dramaet er utforskningen av den menneskelige selvoppholdelsesdriften og hva vi er villige til å gjøre for å overleve under de mørkeste omstendigheter. Det gjorde inntrykk.

«Escape at Dannemora» har premiere 15. oktober på HBO Nordic.