Beskrevet som «passe klisjéfylt» - fikk nesten 9,5 millioner i støtte

Publisert: 19.06.18 11:23

Filmprosjektet «Battle» imponerte konsulentene på Norsk filminstitutt. Til høsten kommer filmen med Lisa Teige fra «Skam» i hovedrollen.

«Battle» handler om vestkantjenta Amalie (med bergensdialekt!), hvis verden raser sammen da faren går konkurs, og de må flytte fra vest til øst i Oslo. Der oppdager hun hip-hop-dans, og møter østkantgutten Mikael.

Filmen har fått offentlig støtte fra Norsk Filminstitutt på til sammen 9.5 millioner kroner siden 2013, til et totalbudsjett på 20.800 000.

I konsulentuttalelsen fra instituttet som begrunner hvorfor filmen får støtte heter det blant annet:

«..Men først og fremst er dette en energisk, livsbejaende og passe klisjéfylt film med forelskelse, fengende dans og topp hip hop-musikk som hovedingredienser »

Klisjefylt ser altså ut til å være brukt som et positivt trekk ved ungdomsfilmen som skal realiseres. Konsulent Silje Riise Næss forklarer.

– Jeg mener at gode sjangerfilmer og kjærlighetsfilmer delvis hviler på det jeg jeg her har valgt å kalle klisjéer – gjenkjennelige emosjonelle bilder som vi kan fryde oss over, og både kjenne igjen fra film- og kulturhistorien og føle oss løftet og rørt av på en og samme gang. Dette er for meg en styrke ved en film, og ikke en svakhet.

Filmen har fått støtte under ordningen «utvikling og produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering». Man kan ifølge Filminstituttets hjemmesider søke om « tilskudd til utvikling og produksjon av spillefilm av høy kunstnerisk og produksjonsmessig kvalitet og med stor kulturell verdi ».

Riise Næss peker på aksene man vurderer kunstnerisk kvalitet etter når hun forklarer tildeling til dette prosjektet etter de kriteriene.

– Nyskapning kan være en force ved et prosjekt, men det kan også en godt sammeskrudd sjangerfortelling med stor grad av håndverksmessig skikkelighet være.

– Bør ikke ambisjonene være høyere, også for ungdomsfilm, enn å servere klisjeer?

– Ambisjonene til «Battle» er og har vært skyhøye, og dette filmprosjektet står ikke tilbake for noe som helst. Det er kjempekrevende å treffe ungdomspublikummet, de skal ha det aller beste. Det var derfor jeg ønsket å prioritere «Battle» for produksjonstilskudd framfor mange andre prosjekter for både voksne og barn. Her står et erfarent skaper- og produsent-team bak en gripende og fengende fortelling, satt i en sjangerramme, og med ambisjoner om å nå et stort publikum, hovedsakelig unge, i Norge og internasjonalt.

Filmen har siden 2013 blitt tildelt offentlige midler flere ganger. Prosjektet har fått utviklingsstøtte på 150.000 i 2013, og 100.000 i 2015. I februar 2016 ble prosjektet gitt 495.000 i utvklingsstøtte. I juni 2016 kom til slutt 8.755.000 i produksjonsstøtte, før filmen får premiere 28. september.