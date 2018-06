FUNNET HJEMME: Skuespiller Jackson Odell. Foto: ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Skuespiller Jackson Odell er død

Publisert: 11.06.18 09:47

FILM 2018-06-11T07:47:50Z

«iCarly»-stjernen ble bare 20 år gammel.

Jackson Odell ble funnet død hjemme i Los Angeles fredag, skriver blant andre USA Today .

Dødsfallet etterforskes, skriver avisen, og man avventer endelig obduksjonsrapport.

-Odell-familien har mistet vår kjære sønn og bror, Jackson Odell, fredag, skriver familien i en uttalelse.

Han har vært i bransjen helt siden av var 12 år gammel, da han spilte Zeke i filmen «Judy Moody and the Not Bummer Summer». Han har også vært å se i komiserien «The Goldbergs», i rollen som Ari Caldwell, og han var med i «iCarly», som går på barnekanalen Nickolodeon.

Odell lagde også egne låter, og fikk med flere av disse på soundtracket til filmen «Forever My Girl» som ble lansert tidligere i år.