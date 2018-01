GJENFORENING: En falsk filmtrailer har fått fansen til å tro at «Friends» blir å se på kinolerretet i nærmeste fremtid. Foto: HO, REUTERS

Falsk filmtrailer lurte fansen

Publisert: 25.01.18 23:10

FILM 2018-01-25T22:10:08Z

En trailer på en oppfølgerfilm av «Friends» har fått fansen til å juble over et gjensyn med favorittkarakterene. Nå viser det seg at den er falsk.

Da den siste sesongen av den folkekjære humorserien « Friends » gikk på skjermen i 2004, insisterte serieskaper Marta Kauffman på at en ny sesong av serien «aldri ville finne sted».

Siden seriens slutt har allikevel fansen tviholdt på håpet om en gjenforening med de kjente og kjære rollene Monica, Chandler, Rachel, Ross, Joey og Phoebe.

Ifølge Huffingtonpost skal en ny filmtrailer som baserer seg på en gjenforening med karakterene i humorserien ha gått viralt.Traileren skal ha fått fans over hele verden i ekstase over at vennegjengen fra «Friends» endelig vil dukke opp på skjermen igjen.

Til fansens fortvilelse skal videoklippet vise seg å være falskt.

Laget av Fans

Det er en fangruppe som skal ha stått bak produksjonen av Youtubefilmen som fikk en stor fanskare til å tro at «Friends» gjengen ville dukke opp på kinolerretet i nærmeste fremtid.

Filmen har blitt sett over 5,7 millioner ganger. Ved å ta i bruk klipp fra tidligere Tv og filmbilder som skuespillerne har medvirket i, har de klippet sammen traileren som for mange har virket så ekte at de var sikre det var sant.

Hodene bak filmen hadde tydelig markert at traileren ikke var ekte, men det var det mange som ikke fikk med seg.

Reaksjonene på Twitter lot ikke vente på seg:

«Friends», eller «Venner for livet» som serien het på norsk, var enormt poplulær på slutten av 90- og begynnelsen av 2000-tallet.

Les også: Matt LeBlanc ut mot ryktene i stort VG intervju

Serien gjorde Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry og David Schwimmer til store stjerner. Men for fjorten år siden var det slutt, etter ti år på skjermen.