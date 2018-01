FJORÅRSVINNER: Casey Affleck med gullmannen under Oscar-utdelingen i 2017. Foto: Jordan Strauss / TT / NTB scanpix

Casey Affleck trekker seg som Oscar-utdeler

Publisert: 26.01.18 09:05

Casey Affleck (42) skulle etter planen dele ut det gjeve trofeet til vinneren for beste kvinnelige hovedrolle, men kommer angivelig til å glimre med sitt fravær.

Tradisjonen er at den mannen og kvinnen som vinner Oscar for beste mannlige og kvinnelige hovedrolle ett år, skal dele ut tilsvarende pris til motsatte kjønn året etter. Siden Casey Affleck (42) vant i denne kategorien for «Manchester By The Sea» i fjor, skulle han ha overrakt statuetten til den kvinnen som får hederen i år.

Men den gang ei. Nettstedet The Wrap skriver at Affleck ikke bare har bestemt seg for å droppe utdeler-oppdraget – han kommer til å stå over hele den stjernespekkede prisutdelingen i Los Angeles 4. mars.

Årsaken skal være kontroversen rundt et åtte år gammelt søksmål , som endte med at Affleck inngikk forlik med to kvinner som hadde gått rettens vei med anklager om seksuell trakassering .

Den gamle saken fikk stor oppmerksomhet rundt Oscar-utdelingen i fjor, da det ble klart at Affleck var nominert til det ettertraktede trofeet. Skuespiller Brie Larson (27), som delte ut prisen den gangen, unnlot å klappe for Affleck da han vant. Etterpå forklarte hun at hennes oppførsel «talte for seg selv».

I kjølvannet av #metoo-kampanjen har Affleck-saken på nytt blitt et betent tema, og i bransjen er det uttrykt skepsis over at en person med slike alvorlige anklager mot seg, kunne vinne Oscar.

Affleck styrer derfor unna årets Oscar-galla fordi han ifølge kilder en rekke medier har vært i kontakt med, ikke vil at misnøyen mot ham skal overskygge prisvinneren eller festen. 42-åringen har så langt ikke selv kommet med noen formell uttalelse.

– Vi setter pris på beslutningen om å la fokuset være på showet og all den fantastiske innsatsen vi feirer i år, sier en ikke navngitt talsperson for Oscar-akademiet til The Wrap og People .

De to kvinnene som gikk til sak mot Affleck i 2010, jobbet for stjernens produksjonsselskap under innspillingen av dokumentarfilmen «I'm Still Here». Søksmålene lød på henholdsvis 12 og 15 millioner kroner. Det er ikke kjent hvor mye Affleck – lillebroren til Hollywood-stjernen Ben Affleck (45) – måtte punge ut med i forliket. Afflecks advokat uttalte den gangen at «alle parter var tilfreds med avtalen».

Jimmy Kimmel (50) skal være programvert for Oscar-utdelingen. Her er listen over alle de nominerte .