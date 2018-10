FORFATTER OG REGISSØR: Åsne Seierstad og Paul Greengrass på premieren for «22 July» i Venezia tidligere i måneden. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Fant på ekstremist-rollefigur i «22 July»

Eindride Eidsvold spiller den navnløse karakteren «ekstremisten» i fiksjonsfilmen om terroren i Norge 22. juli. Han er skapt på skrivebordet.

Publisert: 03.10.18 16:51

I filmen møter vi en karakter som på rulleteksten har fått tittelen «the extremist», og som spilles av den rutinerte norske skuespilleren Eindride Eidsvold. I filmen vitner han i rettssaken mot Anders Behring Breivik , og i neste scene uttrykker terroristen sinne overfor sin advokat Geir Lippestad fordi denne ekstremisten ifølge Breivik «forråder» ham i retten.

Filmen er basert på deler av Åsne Seierstads dokumentarbok «En av oss», og på en plakat for filmen heter det «The true story of a day that started like any other». VG spør henne om rollefiguren under intervjuene hun deltok på i Venezia i forbindelse med lansering av filmen forrige uke.

– Det er basert på flere karakterer. Det er en blanding av karakterer, inkludert internett, sier Seierstad.

– Man kan ikke portrettere «det mørke nettet» på film, «Gates of Vienna», «Stormfront» og lignende. Dermed er det skapt en karakter som er en slags mentor, man kan si den er basert på Fjordman, og en annen mentor som Breivik faktisk hadde som ikke var politisk. Så det er en blanding av karakterer, sier Seierstad, som mener filmen tar for seg å portrettere ideologien, for å vise at Breivik ikke er alene.

– Er det problematisk å finne opp en rollefigur for en film som dette, som er basert på virkelige hendelser?

– Det må Paul (Greengrass, regissør, journ.anm.) svare for. Det er en fiksjonsfilm. Jeg kan ikke gjøre det som journalist, men han kan gjøre det, sier Seierstad.

Greengrass selv er nøye med å understreke at «22 July» er en fiksjonsfilm, og sier karakteren er basert på fire stykker.

– Det var to som vitnet i rettssaken, var det ikke? Tendensen var at ytre høyre aksepterte ideene hans, men ikke metodene. Det var det sentrale, og det var det vi forsøkte å portrettere.

I 22. juli-rettssaken vitnet Vigrid-leder Tore W. Tvedt, tidligere leder for Norwegian Defence League, Ronny Alte, og Arne Tumyr i Stopp Islamiseringen av Norge, SIAN.

Den mye omtalte islamkritikeren Peder Jensen, også kjent som Fjordman, ønsket ikke å vitne, selv om han var kalt inn. Kalt inn var også Hans Rustad, redaktør for Document.no, men han frafalt som vitne.

Anders Giæver dekket 22. juli-rettssaken for VG. Han kommenterer valget om å lage «ekstremist»-rollefiguren slik:

– Det er selvfølgelig ikke uproblematisk. Men heller ikke uvanlig i dramadokumentar. Men dersom de ikke fester faktiske uttalelser fra reelle personer på oppdiktede rollefigurer, synes jeg det er greit.

Redaktør i filmnettstedet Lars Ole Kristiansen så «22. July» under premieren i Venezia. Han mener Greengrass’ grep er godkjent.

– Jeg tenker det er innafor siden det ikke er snakk om en sentral rollefigur. Noen ganger må man pusse litt på, eller forenkle detaljene i virkeligheten for å kunne formidle noe tydeligere til publikum. Alt hva ekstremisten representerer, eksisterer jo, så det er ingenting ved hvordan denne rollefiguren fremstår som virker mindre autentisk enn alt annet ved filmen.

Skuespiller Eindride Eidsvold har ikke besvart VGs henvendelser til denne saken.