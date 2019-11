GOD GJENG: Rolf Lassgård og Ingrid Bolsø Berdal deler skjermen for andre gang i Spionen. Foto: Mattis Sandblad

Rolf Lassgård spiller ukjent helt: – Det viste seg vanskelig

Hele Norges Wallander måtte atter en gang bli etterforsker når han skulle undersøke rollen som etterretningsagent i ny norsk film.

Lassgård spiller rollen som den svenske etterretningsagenten Thorsten Akrell i «Spionen», som for tiden går på norske kinoer.

Lite er kjent om Akrell. Ingen bilder, ingen personlig korrespondanse. Dette viste seg å være en utfordring når Lassgård skulle forsøke å fange den avdøde etterretningsagenten i levende bilder.

– Det viste seg vanskelig å sette sammen et bilde av ham, sier Lassgård.

– Jeg tok inspirasjon fra lignende figurer fra svensk historie, spesielt «Revolver-Harry», forteller han.

«Revolver-Harry», Harry Söderman, er regnet som kriminalvitenskapens far i Skandinavia, og hadde en sentral rolle i opptrening av norske og danske politistyrker under krigen.

– Det meste er nok basert på ham, utseendet spesielt, sier han.

Lassgård ble nesten umiddelbart tiltrukket av rollen. Han forteller at historien fengslet ham.

– Dette er en ganske unik vinkling på krigen, å få følge historien til en av disse svalene som arbeidet skjult, en helt ny innfallsvinkel, sier han.

Mata Hari

Lassgård sammenligner Sonja Wigerts liv med den velkjente spionhistorien om Mata Hari - den nederlandske danseren med dobbeltliv som tysk spion under første verdenskrig. Den nordiske Mata Hari, kaller Lassgård Wigert.

– Disse svalene, som de kalte dem, er spesielt lite kjente, selv om kvinnene i motstandsbevegelsen var spesielt utsatte, er det veldig få kjente historier om dem, sier Lassgård.

Han har selv reflektert over rollen Wigert spilte under krigen.

– Hun var veldig modig som utsatte seg selv for disse situasjonene under press.

UTVEKSLER STATSHEMMELIGHETER: Ingrid Bolsø Berdal og Rolf Lassgård i Spionen. Foto: Nordisk Film

Virkelighetsnært

Regissør Jens Jonsson ville fange virkeligheten rundt Sonja Wigert så nært som mulig, selv om han erkjenner at det ikke er mulig.

– Det finnes ikke dokumentasjon på akkurat hvordan private samtaler foregikk, og vi vet selvfølgelig ikke hva som skjedde oppi hodet hennes mens alt skjedde, sier Jonsson.

– Vi har i hvert fall forsøkt å gjøre det så virkelighetsnært som mulig.

Et viktig moment for han, var å lage en film som kunne skille seg fra andre om samme tidsperiode.

– Det er så mange filmer om andre verdenskrig som er sepia-tonet og grå, jeg ville bringe litt farge til denne verdenen, spesielt siden filmen forteller fra kulturmiljøet, sier regissøren.

Jonsson ville også bringe de andre frontene av krigen til lyset. Det som skjedde på kulturfronten var viktig for han.

– En ting som er interessant er at filmen handler nettopp om kulturkrig, det at tyskerne dedikerte så store ressurser til å oppdyrke dette ekteskapet mellom norsk og tysk kultur, sier han.

LA MER: Lassgård (t.h.) med Simon J. Berger og Jon Øigarden i St. Tropez under Exit-innspilling. Foto: Ingeborg Klyve / Fremantle / NRK

Kontraster

Lassgård er for tiden også aktuell i NRK-serien «Exit», om finansmiljøet i Oslo, der han spiller den rolige rikingen Martin Bescow, som er bosatt på en båt i Saint-Tropez. Overgangen fra rollen på ene siden av loven til den andre, var utfordrende.

– Det er jo en utfordring, å skulle manøvrere seg mellom så ulike karakterer. Men det er også det jeg liker best med yrket, sier han.

Karakteren er en eldre herremann med lang og bred erfaring i all slags snusk, og har en slags visdom å komme med til hovedkarakterene.

– Han siterer Beatles i en episode, som jeg syntes var både gøy og passende; «All you need is love, and money can’t buy you love». Den likte jeg.

Publisert: 16.11.19 kl. 12:18







