Scarlett Johansson best betalt av Hollywoods kvinner

Amerikanske Scarlett Johansson er for andre år på rad den best betalte kvinnelige skuespilleren i verden, ifølge Forbes.

34-åringen, blant annet kjent fra «Avengers: Endgame», har tjent 56 millioner dollar det siste året, ifølge Forbes. Det tilsvarer rundt 500 millioner kroner etter dagens kronekurs.

Det er andre året på rad hun topper listen over de best betalte kvinnelige skuespillerne.

Til tross for det er hun på åttendeplass på listen som både inkluderer kvinnelige og mannlige skuespillere.

«Modern Familiy»-stjerna Sofía Vergara er den nest best betale kvinnelige skuespilleren, med en inntekt på 44,1 millioner dollar, mens «Big Little Lies»-skuespilleren Reese Witherspoon er nummer tre med en inntekt på 35 millioner dollar.

I vår annonserte Johansson at hun og kjæresten Colin Jost er forlovet. Paret, som har vært sammen i to år, har ikke satt noen dato for bryllupet.

I mat vakte Scarlett Johansson oppsikt på Sunnmøre, da hun med to Joker-poser i hånden stakk hodet ut av lokalbutikken på Sæbø. Se video her:

