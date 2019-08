PREMIEREKLAR: Scarlett Johansson på premieren på «Marriage Story» på filmfestivalen i Venezia torsdag kveld. Foto: ETTORE FERRARI / ANSA /EPA

Spilte inn skilsmissefilm mens hun ble skilt: – Det er veldig personlig

Hollywood-stjernen Scarlett Johansson sier det å spille inn filmen «Marriage Story» opplevdes som skjebnebestemt og rensende.

Torsdag var det verdenspremiere på Noah Baumbachs film «Marriage Story» på filmfestivalen i Venezia. Der spiller Scarlett Johansson en skuespiller som skiller seg fra Adam Drivers rollefigur. Da filmen ble spilt inn, var Johansson selv i ferd med å gjennomgå en skilsmisse fra Romain Dauriac. De to var gift fra 2014 til 2017 og har datteren Rose Dorothy (5) sammen.

Da regissøren hadde førte samtale med Scarlett om filmen, visste han ikke at ekteskapet var i oppløsning.

– Siden det er så mye av alle oss i denne filmen som alle kan se, er det veldig personlig å snakke om kilden. Det jeg kan si er at da jeg møtte Noah, var jeg i gang med en skilsmisse. Jeg visste ikke hva vi skulle møtes om, og tror jeg bare buste inn i rommet, bestilte et glass vin og begynte å klage, sier hun på pressekonferansen om filmen, ifølge Deadline.

GJENGEN: F.v.: Adam Driver, Laura Dern, Scarlett Johansson, regissør Noah Baumbach og produsent David Heyman. Foto: YARA NARDI / REUTERS

Hun forteller at Baumbach mente det var spesielt at hun nevnte det, og sa det gjaldt et prosjekt hun enten kom til å ville gjøre, eller ikke ville se overhodet.

Opplevelsen beskriver hun som «nærmest skjebnebestemt» og «rensende».

– Det kom på riktig tidspunkt, sier hun.

Manuset ble skrevet etter at skuespillerne, som også inkluderer Laura Dern, var om bord. Regissøren sier han i filmen utforsker et ekteskap gjennom en skilsmisse.

Scarlett Johansson har også tidligere gått gjennom en skilsmisse: Hun var gift med Ryan Reynolds, som nå er gift med Blake Lively, fra 2008 til 2011. Skuespillerne har de siste årene vært å se i flere Avengers-filmer som Black Widow.

I mai bekreftet en talsperson for Johansson at hun er forlovet med Colin Jost kjent fra «Saturday Night Live».

