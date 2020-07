NORGESVENN: Skuespiller Tom Cruise har fredag fått gladmeldingen om at han får lov til å spille inn film i Norge. Foto: GINNETTE RIQUELME / Reuters

Tom Cruise får unntak fra regjeringen – kommer til Norge

Regjeringen åpner for at utenlandske filmproduksjoner kan filme i Norge. Dermed kommer Hollywood-stjernen Tom Cruise (58) i august for mer «Mission Impossible».

– Filmproduksjoner som får tilskudd fra Norsk filminstitutt gjennom insentivordningen kan nå gjennomføre filminnspillinger i Norge uten karantene, sier kulturminister Abid Raja (V) til VG.

Insentivordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge. Det åpner opp for at utenlandske filmproduksjoner snart får filme i norsk landskap igjen.

– Det er også derfor Tom Cruise vil komme tilbake, han vet at det å filme i Norge gir spektakulære scener. Scenen fra Preikestolen var helt unik i norsk filmsammenheng, sier Raja og viser til 2018-filmen «Mission Impossible: Fallout».

Raja opplyser om at Tom Cruise skal bruke rundt 200 millioner kroner i Norge på «Mission Impossible 7». Gjennom insentivordningen får produksjonen 50 millioner kroner.

Forrige uke skrev VG at Tom Cruise i telefonsamtale med kulturminister Abid Raja (V) uttrykte et sterkt ønske om å filme i Norge noe som coronapandemien frem til nå har satt en stopper for.

– Vi skal åpne Norge sakte og gradvis, og dette er en del av gjenåpningen. Det gjøres to forskriftsendringer for å muliggjøre at produksjonen bak «Mission Impossible» kan komme til Norge. Det første er unntak fra innreiserestriksjonen, det andre er endring i coronaforskriften, så de slipper karantene når de er i Norge.

SIST NORGESBESØK: Høsten 2017 foregikk innspillingen av «Mission Impossible»- på Preikestolen, utenfor Stavanger. Skuespiller Tom Cruise hang i en rigg utenfor fjellplatået. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Seks millioner til corona-tiltak

– Planen er at crewet kommer i andre halvdel av august, og «Mr. Cruise himself» i slutten av august. Så får vi håpe at Tom Cruise ikke tester positivt for corona, sier Raja.

Det er nemlig to forutsetninger for at filmproduksjoner, inkludert «Mission Impossible», skal få lov til å filme i Norge.

– Det kreves to negative tester på covid-19 med minimum 48 timers mellomtid, det vil si en test når de lander og en ny test to dager senere. Begge testene må være negative for at de skal få slippe unna karanteneplikten.

Også på filmsettet settes det i gang et omfattende testregime.

– Det skal være daglige egenerklæringer på at man er frisk, det gjennomføres temperaturmålinger og settes opp en mobil testlab for covid-19. Det vil også være helsepersonell til stede. Produksjonen har opplyst at de kommer til å bruke seks millioner kroner for å sørge for at alle smitteregler er overholdt.

Raja opplyser videre om at filmproduksjonen ikke kommer til å ha normal omgang med resten av befolkningen, og at oppholder seg separert fra resten av det norske folk.

Scener fra Møre og Romsdal

– Kommuneoverlegen i Åndalsnes har nå et stort arbeid fremfor seg. Dette er godt diskutert med han, og smitteverntiltak er planlagt deretter, sier Raja og legger til:

– Møre og Romsdal gir noe til «Mission Impossible 7» som de ikke ville fått noen andre steder i verden.

Raja påpeker at internasjonalt filmsamarbeid også er en viktig inntekt for den norske filmbransjen.

– Det legger til rette for en bærekraftig norsk filmnæring, og skaper jobber for norsk film. Dette unntaket er basert på en sammensatt vurdering, det er ikke bare for Tom Cruise sin skyld.

Kulturministeren røper også at han har fått invitasjon til filmsettet av Hollywood-stjernen selv.

– Om vi får til å treffes, skal jeg gjøre det jeg kan for å også få «Mission Impossible 8» til Norge, sier Raja som sist lørdag snakket med Cruise på telefon fra Bergen. Nå har norgesturen for hans del gått videre til Tromsø.

– Jeg har fått mange gode tips på veien, til steder som kan foreslås til neste film. Norge er fantastisk, hvert naust er en filmscene verdig i Hollywood. Her er det mye å plukke fra, sier Raja.

– Det er derfor bra til at regjeringen fikk på plass dette unntaket såpass raskt. Jeg tror de fleste synes at det var stas å se Preikestolen på det store lerretet. Men så ble man tilsvarende skuffet, når det i filmen ble plassert i Himalaya. Tom Cruise har lovet meg at Norge skal krediteres på en ærefull måte.

