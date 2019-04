GAMLE MESTERE: Robert Redford og Sissy Spacek i «Den siste gentleman». Foto: Eric Zachanowich / Norsk Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «Den siste gentleman»: Den hensynsfulle bankraneren

Robert Redford (82) takker av – med en svært underholdende skrøne.

DRAMAKOMEDIE

«Den siste gentleman» («The Old Man & The Gun»)

USA. 6 år. Regi: David Lowery.

Med: Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Danny Glover, Tom Waits, Elisabeth Moss.

I 1981, i meget godt voksen alder, gjør Forrest Tucker (Redford) fremdeles det som gjør ham mest lykkelig her i verden. Han raner banker.

Han har holdt på siden barnsben av, og har rømt fra fengsel en utall ganger. Han er viden kjent – beundret, får man si – for en spektakulær rømming fra selveste San Quentin i San Francisco. Dessuten for å begå sine forbrytelser med et smil om munnen og null bruk av vold.

En gentlemanstyv, ja – og en mann så fascinerende at de som jager ham bare har sånn passe lyst til å se ham bak lås og slå igjen.

Men lovens menn, representert ved John Hunt (Affleck), får i alle fall sjansen. Da har Tucker truffet en kvinne han liker svært godt, den hesteglade enken Jewel (Spacek). Dette forholdet gjør ting en smule mer kompliserte enn de har pleid å være for den glade banditten.

SKIKKELIG SKUESPILLERFILM: Lisa DeRoberts, Teagan Johnson og Casey Affleck i «Den siste gentleman». Foto: Eric Zachanowich / Norsk Filmdistribusjon

Denne filmen, basert på en artikkel i The New Yorker, igjen basert på virkelige hendelser, blir lansert som Robert Redfords avskjed som skuespiller. 82-åringens ansikt kan minne om et halvt nedbrent stearinlys nå om dagen. Men smilet og blikket er på plass. Redford har alltid vært en påtagelig forfengelig skuespiller. Det har ikke forandret seg.

Spacek har på sin side et vidunderlig varmt ansikt. Og er for sjelden å se i film nå om dagen. Rollen hennes i «Den siste gentleman» kunne vært mer kjøttfull. Men vi tar det vi får.

Generelt er «Den siste gentleman» er skikkelig skuespillerfilm. Den merksnodig sindige Affleck er en nytelse igjen her, og Danny Glover og Tom Waits er kostelige som Tuckers partnere.

HESTEKVINNE: Sissy Spacek i «Den siste gentleman». Foto: Eric Zachanowich / Norsk Filmdistribusjon

Det er en rabagastfilm av den gamle skolen, dette (så gammeldags at den har fått en norsk tittel!) – og et håndfast bevis på at regissør Lowery, fra før mest kjent for den mystiske spøkelsesfilmen «A Ghost Story» (2017) og eventyrfilmen «Peter og dragen» (2016), har en sikker hånd med mer feelgood-orientert underholdningsfilm.

For det er det «Den siste gentleman» er: Underholdning. Det er på ingen måte en slik film som kommer til å forandre liv eller sette fyr på internett. Men åh, som de 93 minuttene flyr raskt og smertefritt forbi.

Publisert: 04.04.19 kl. 14:09