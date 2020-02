FILMAKTUELL: Blake Lively, her på en filmpremiere i New York i fjor.

Blake Lively oppgitt over bilde-forvirring

Blake Lively (32) postet et bilde fra filmsettet, men fansen misforsto totalt.

Nå nettopp

Filmstjernen ville vise verden hvor godt hun var sminket for sin nyeste rolle i «The Rhythm Section». I stedet ble hun hyllet av fans som mente hun var tøff som viste seg uten sminke.

De to bildene på Instagram viste nemlig det motsatte av hva mange oppfattet det som. Bildet til høyre, som fansen trodde var et førbilde av stjernen – altså med sminkefritt ansikt, viste nemlig 32-åringen etter sminke. Det skriver også Lively under bildene, der hun skryter av sminkørens resultat «på begge disse bildene».

(Artikkelen fortsetter under posten)

I filmen spiller Lively en sørgende kvinne som planlegger hevn når det viser seg at flykrasjen som drepte familien hennes, likevel ikke var en ulykke. Bildet av uglamorøse Lively viser nettopp hvor preget og medtatt rollefiguren fremstår i filmen.

Da Lively denne uken besøkte Jimmy Fallon på «The Tonight Show», ga hun uttrykk for frustrasjon. Hun beskriver misforståelsen som «veldig fornærmende».

– Sminkøren skapte en veldig røff look, fordi karakteren min har opplevd en stor tragedie, forteller skuespilleren.

– Og så sier folk: «Wow! Blake er så modig som tør å vise hvordan hun ser ut før og etter sminke». De tror jeg ser sånn her ut uten sminke. Det tar jeg meg nær av, fordi sminkøren brukte en time på å få meg til å se sånn ut, oppklarer hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ROLLE: Blake Lively i «The Rhythm Section». Foto: Jose Haro / Paramount Pictures

Trebarnsmoren innrømmer at hun har problemer med å bestemme seg for om hun virkelig skal være støtt – eller om hun skal la være å bry seg.

– Forfengelige meg vil påpeke at det ikke er sånn jeg ser ut, mens feministen i meg reagerer mot oppfatningen om at kvinner liksom bør se vakre ut når de våkner om morgenen.

«The Rhythm Section» har USA-premiere denne helgen. Det er ikke kjent når den dukker opp på norske kinoer.

STJERNEPAR: Blake Lively og ektemannen Ryan Reynolds på filmpremiere i 2019. Foto: PBG / EMPICS Entertainment

Publisert: 01.02.20 kl. 07:38

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser