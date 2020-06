SKAL LAGE FILM: Ben Stiller og Jo Nesbø. Foto: AFP/VG

Ben Stiller skal regissere Nesbø-film

Nå er samarbeidet mellom Stiller og Nesbø bekreftet.

Det er filmnettstedet Deadine er Hollywood-skuespiller og regissør Ben Stiller er bekreftet hanket inn for å regissere en ny Nesbø-film.

Ifølge nettstedet er Jo Nesbø og hans agent Niclas Salomonsson ført opp som eksekutive produsenter.

Det var Kinomagasinet som først omtalte saken i Norge.

Filmen skal ha fått navnet «London», og er basert på en av Nesbøs nye, korte noveller. Det er manusforfatteren Eric Roth som skal adaptere manuset, og skuespiller Oscar Isaac som skal spille hovedrollen og produsere filmen for filmstudioet Lionsgate.

Det er ikke første gang vi hører om samarbeidet mellom Stiller og Nesbø, men nå er det altså bekreftet at det blir film.

Nesbø har gjennom over 20 år vært en av Norges mestselgende forfattere. Det er heller ikke første gang hans tekster finner veien til det store lerretet. Tidligere har «Snømannen», «Doktor Proktor»-serien, og «Hodejegerne» blitt filmatisert – med vekslende hell.

I januar fortalte Nesbø til VG at han og Stiller snakket sammen på telefon om prosjektet. «London» handler ifølge Nesbø om en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre på nattflyet mellom New York og London – selvfølgelig med en tvist.

– Ben Stiller og en skuespiller jobber med den nå. Teksten heter «London» og ble skrevet i forbindelse med at bandet Sigur Rós i år relanserte andrealbumet («Ágætis byrjun») for å feire 20-årsjubileum for albumet. De ville jeg skulle skrive noe til en av låtene, og det ble en liten historie på bare 10 sider, fortalte Nesbø til VG.

Det skal ha vært flere produksjonsselskaper som ville ha tak i teksten, som Nesbø opplyste til VG at fant veien til Hollywood via agent Niclas Salomonsson og hans kontakter.

