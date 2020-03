TV-VERSJON: Ian McKellen som Gandalf i filmen «Ringens brorskap» fra 2001. Foto: COLUMBIA PICTURES

«Ringenes herre» stopper produksjonen

En av de største TV-produksjonene noensinne har satt innspillingen på pause på grunn av coronavirus-utbruddet.

Ifølge New Zealand Herald har rundt 800 berørte i cast og mannskap søndag kveld fått beskjed om at innspillingen stanses, i første omgang for to uker.

Ifølge avisen er det ingen klar beskjed om når de kan starte igjen. Avgjørelsen kommer etter at New Zealand skjerper innreiserestriksjonene i forbindelse med corona-pandemien.

Det er Amazon som lager TV-versjonen av «Ringenes herre», eller «Lord of the Rings» på engelsk.

Ifølge Deadline skal Amazon ha betalt nærmere 250 millioner amerikanske dollar for de globale rettighetene til serien, som skal gjelder flere sesonger og eventuelle avleggerserier. De samarbeider angivelig med etterkommere av J.R.R. Tolkien, HarpersCollins og New Line om å skape en ny versjon av det verdenskjente universet. Serien skulle etter planen komme på TV i 2021.

Ifølge Hollywood Reporter kan «The Lord of the Rings» bli den første TV-serien noensinne til å koste over én milliard dollar totalt, eller over ti milliarder norske kroner, når den er ferdigstilt med spesialeffekter.

Innspillingen startet utenfor Auckland i New Zealand i februar og den første sesongen skulle gå over åtte episoder.

Gigantserien er bare den siste av mange film- og TV-produksjoner som har måttet stoppe opp på grunn av pandemien.

Netflix har varslet at de har stengt ned alle produksjoner i USA og Canada. Warner Bros. har stoppet innspilling av over 70 TV-serier og piloter. Disney TV Studios har 16 piloter og flere serier på pause og Apple har kunngjort at alle deres serier som produserer av eksterne studioer er på vent.

Hollywood Reporter anslår at Hollywood kan komme til å tape 20 milliarder dollar som følge av stengte kinoer og utsatte filmer.

Variety har en lang liste over hvilke prosjekter som er på innspillingspause.

Dette er noen av dem:

TV:

«Loki», «Falcon and the Winter Solider» og «WandaVision» fra Marvel Studios for Disney.

«Empire»: Siste sesong er på pause.

«Pose»: Er på pause

«Supernatural»: Siste sesong er på pause.

«Stranger Things»: Sesong 4 er på pause.

«The Ellen Show»: På pause, i første omgang til 30. mars.

«The Walking Dead»: Forsinket med tre-fire uker.

«Atlanta»

«Fargo»: Sesong 4 på pause.

«Euphoria»: Sesong 2 skulle i gang med innspilling, men er stoppet.

«Ungkarskvinnen»: På pause.

«Grey’s Anatomy»: Skal angivelig ha pauset etter å ha spilt inn 21 av de planlagte 25 episodene i sesong 16.

«The Morning Show»: Har erklært to ukers pause i første omgang.

«Riverdale»: Pauset i sesong 4 etter at en i produksjonen var i kontakt med noen som testet positivt.

Film:

«Samaritan»: Thriller med Sylvester Stallone på ukers pause.

«Red Notice» med Dwayne Johnson, Gal Gadot og Ryan Reynolds på pause

«The Batman»: Pause i to uker.

«Jurassic World: Dominion»: Den tredje av de nye Jurassic-filmene er stanset etter å ha hatt innspilling i London siden februar.

«Den lille havfruen»: Den ikke-animerte nyinnspillingen av Diusney-klassikeren er på vent.

«Mission: Impossible 7»: Skulle spilles inn i Venezia i tre uker, men er på pause. Angivelig skal deler også spilles in i Norge.

En Elvis-film uten navn er også satt på pause i Australia. Det er Baz Luhrman-filmen Tom Hanks har en rolle i. Han gikk nylig ut med at han og kona var smittet.

Publisert: 16.03.20 kl. 19:59

