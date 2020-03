UNG SUKSESS: Matt Damon og Ben Affleck da de vant Oscar for beste originalmanus for «Good Will Hunting» i 1998. Foto: HAL GARB / AFP

Ben Affleck: Matt Damon ble skuespiller av sjalusi

I et nytt intervju påstår Ben Affleck spøkefullt at hans innsats som barneskuespiller førte til at Matt Damon gikk til filmen.

Historien om Ben Affleck (47) og Matt Damons (49) oppvekst i Boston og hvordan de slo gjennom med et brak i Hollywood med «Good Will Hunting» er kjent. Men i et radiointervju nylig, hevder Affleck at han har æren for at Damon ble stjerne.

På et klipp fra «The Jess Cagle Show» på People, forteller Affleck at han ble skuespiller tidlig. Som 7-8-åring fikk han flere jobber i TV gjennom en venn av moren som jobbet med casting. Han forteller om at han jobbet på en TV-serie som het «The Voyage of the Mimi» som han hevder han ikke var spesielt stolt over.

– Med det førte med seg to ting: For det første ga det meg en dyptgående kjærlighet til denne utøvende kunsten, og for det andre gjorde det Matt Damon så utrolig sjalu at det drev ham til en karriere i film. Så jeg tar virkelig æren for det, sier han spøkefullt.

Affleck medgir at han likte å være barneskuespiller, men understreker at han er glad han aldri ble presset til Hollywood og at han fikk oppleve en normal barndom.

MØDRE: Affleck og Damon hadde med seg mødrene sine Chris (t.v.) og Nancy til Oscarutdelingen i Los Angeles 1998. Foto: VINCE BUCCI / AFP

– Jeg likte ansvaret og følelsen av at jeg nesten var en av de voksne. Dette var før mange av disse reglene. Jeg jobbet vel 14 timer om dagen, så når jeg ser tilbake på det var det en slags versjon av barneslaveri, sier han med et smil om munnen og legger til:

– Jeg tuller.

Affleck gikk nylig ut og sa at bruddet med ekskona, filmstjernen Jennifer Garner (47), er det han angrer mest på av alt her i livet. Hollywood-skuespillerne gikk fra hverandre i 2015 etter ti år som ektepar. Paret har tre barn sammen, i alderen åtte til 14 år.

I sin kommende film «The Way Back» spiller Affleck en alkoholisert mann som gjennomgår skilsmisse fra kona. Handlingen har sterke paralleller til stjernens egen livshistorie.

Han har i lange perioder vært rusfri, men har også hatt noen opphold på avrusningsklinikker, senest for halvannet år siden - like før filminnspillingen startet. Da de var i gang, opplevde Affleck et sammenbrudd på settet.

Publisert: 05.03.20 kl. 03:43

