Max von Sydow er død

Den svenske Hollywoodstjernen er gått bort. Han ble 90 år gammel.

Svenske Aftonbladet får dødsfallet bekreftet av skuespillerens manager. 90-åringen døde ifølge managementet i sitt hjem.

Von Sydow var nominert til to Oscar-priser som skuespiller. Først for «Pelle Erobreren» i 1989 og deretter for «Extremely Loud & Incredibly Close» i 2012.

















INNSPILLING: Regissør Jan Troell, Max von Sydow og Linn Ullman med datteren Linn på fanget på en flyplass i Chicago i september 1969.

På filmdatabasen Imdb står von Sydow oppført med 163 roller som skuespiller, den første var i 1949 i «Bara en mor». I 1957 spilte han i Bergman-filmen «Det syvende segl», og i 1965 spilte han Jesus selv i «Mannen fra Nasaret».

Von Sydow fikk også mye internasjonal oppmerksomhet for rollen som Karl Oskar i «Utvandrerne» og «Nybyggerne» på begynnelsen av 70-tallet, der han spilte mot Liv Ullman i sagaen basert på Vilhelm Mobergs bøker.

Etter dette fikk han et enda større publikum med rollen som presten Father Merrin i «Eksorsisten» i 1973.

For yngre generasjoner er Sydow også kjent for rollen som den treøyde ravnen i TV-serien «Game of Thrones».

