HÅP I HENGENDE SNØRE: Knerten i «Knerten og sjøormen». Foto: Paradox / SF Studios

Filmanmeldelse «Knerten og sjøormen»: En pinne for landet

Det var den sommeren da bare en tørr gammel trepinne kunne redde den norske film- og kinobransjen.

BARNEFILM

«Knerten og sjøormen»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Tove Undheim

Med: Filip Mathias Eide, Mia Ålvik, Silje Storstein, Espen P.A. Lervaag, Silya Nymoen, Sjur Vatne Brean

Den femte filmen om 100-årsjubilanten Anne-Cath. Vestlys lille kvist Knerten, og vennen hans Lillebror, er blitt fremskyndet fra september for å om mulig redde stumpene til det som er blitt en særdeles vingeklippet «kinosommer». Sånn i alle fall for selskapet som har produsert den, samt de aller minste barna, som trenger noe å ta seg til på regnværsdager.

Ingen av «Knerten»-filmene har vært mesterverk, så forhåpningene er realistiske. Er «Knerten og sjøormen» dugandes for én time og elleve minutters adspredelse i en trekvart tom kinosal? Det skulle jeg mene.

Instagram-stjernen spiller sjøorm-ekspert:

Lillebror (spilt av Eide, som i den foregående «Ekspedisjon Knerten», 2017) er på sommerferie denne gang, på en øy som minner veldig om Gressholmen i Oslofjorden. Han har med seg tanten Thea, spilt av Storstein, som har en venninne (Nymoen) på øya. Samt selvsagt storebror Phillip (Brean) og den lille pinnen.

Aller viktigst er det at han treffer en ny venn, tøffe Eddy (Ålvik). Bekjentskapet resulterer riktignok i en del Tuppen og Lillemor-sjalusi Lillebror, Eddy og Knerten imellom: Går det an å ha to venner på én gang? Det gjør det, skal det vise seg.

BESTEVENNER: Filip Mathias Eide og Knerten i «Knerten og sjøormen». Foto: Paradox / SF Studios

Dramatikken utover det, som det jo er viktig at ikke blir for dramatisk, dreier seg om at det kanskje befinner seg en sjøorm i fjorden utenfor Sommerøya. Og at det er en sjøormekspert på plass på øya, den snodige Blegen (Lervaag i full Trond Kirkvaag-mundur), som trenger hjelp fra de to barna. Jo, og så er det noe med en forsvunnet hund, som liksom koker litt i kålen.

SPENNENDE SOMMER: Filip Mathias Eide og Mia Ålvik i «Knerten og sjøormen». Foto: Paradox / SF Studios

Det ville være å overdrive å hevde at de beskjedne røde trådene i historien går opp i et spektakulært klimaks. De forskjellige elementene blir liksom stående og putre for seg selv i den fine 1960-tallsscenografien. Det vil ikke være så farlig for de små. Men det er litt pussig at den plastiske pinnen, selveste Knerten, blir noe av en statist i filmen som bærer hans navn.

«Knerten og sjøormen» skriver seg ikke inn i historiebøkene akkurat. Det har ingen av de fire foregående gjort heller, bare så dét er sagt. Men de fleste under 6 år vil kose seg.

Så da er alt vel, ikke sant?

UT PÅ EVENTYR: Filip Mathias Eide og Mia Ålvik i «Knerten og sjøormen». Foto: Paradox / SF Studios

Publisert: 03.07.20 kl. 09:48

