Nye «Askeladden» åpner Haugesund-festivalen

«Askeladden – I Soria Moria slott» blir årets åpningsfilm under filmfestivalen i Haugesund. Samtidig slippes nyheten om at den populære danske skuespilleren Sidse Babett Knudsen – kjent fra «Westworld» og «Borgen» har en viktig rolle.

Nå nettopp







– En familiefilm er i utgangspunktet ikke er en typisk festivalfilm. Derfor er det veldig stas å få lov til å åpne festivalen med nettopp det. Håper det kan bli en kickstart med mye oppmerksomhet rundt filmen, sier «Askeladden»-regissør, Mikkel Brænne Sandemose til VG.

FRA «WESTWORLD» TIL «ASKELADDEN»: Danske Sidse Babett Knudsen Foto: HBO

Han har mye å leve opp til med denne andre filmen om Askeladden. Den første, «Askeladden – I Dovregubbens hall» ble sett av 359 843 på kino og var den mest sette norske filmen i 2017.

les også «Askeladden»: – En film for massene, ikke for kritikerne

– Samtidig har mottakelsen av den første filmen vært en drivkraft til å lage en ny film og denne gangen har vi turt å være litt tøffere, mer action. Vi har vært opptatt av å finne en frem til en blanding av eventyr og magi. Samtidig som vi tar inn humor som et element. Den Askeladden vi lager er annerledes enn den folk kjenner fra bøkene, fortsetter Brænne Sandemose.

Han er svært glad for at han har fått med seg danske Sidse Babett Knudsen.

les også TV-anmeldelse «Westworld»: Ville vesten går bananas

– Det var tidlig bestemt at jeg ønsket å ha henne med i filmen. Jeg har sett henne i mange forskjellige roller. Hun har et kult fjes samtidig som hun har en myndighet. Hun kan være usedvanlig morsom og jeg ville ha hennes humor, samtidig som hun også kan være farlig. I filmen spiller hun kaptein Ohlmann og representerer den menneskelige motstanden som gjør livet ekstra vanskelig for Espen Askeladd, sier Brænne Sandemose.

les også «Star Wars» mest sett i 2017 – men norsk film på annenplass

Filmskaperne reklamerer med at de har jobbet hardt for at eventyrfigurene skal kunne konkurrere med det beste fra Hollywood. Noen av karakterene i den nye Askeladden-filmen blir skapt med samme teknologi som dragen i Hobbiten og får spesialeffekter laget av samme ekspert som har jobbet på filmer som Harry Potter og Ringenes Herre. Skuespillerne har også brukt ekstremt mange timer på kost og mask.

les også Filmanmeldelse «Askeladden – i Dovregubbens hall»: En «hit» – men ikke lenger

– Vi ønsker å gjøre karakterene så bra og troverdige som mulig og håper at filmene kan bidra til

at nye generasjoner blir kjent med og interessert i de norske folkeeventyrene, fortsetter Brænne

Sandemose.

Publisert: 12.06.19 kl. 23:09