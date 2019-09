HVA HAR VI HER? TO GENERASJONER NORSKE BARN: Kaptein Sabeltann og medhjelpere i «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant». Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant»: Midt i kanonmunningen

Enkel, oversiktlig – og god.

ANIMASJONSFILM/BARNEFILM

«Kaptein Sabeltann og den magiske diamant»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Rasmus A. Sivertsen og Marit Moum Aune

Stemmer: Kyrre Sydness, Siri Skjeggedal, Leonard Eike, Tobias Santelmann, Jan Martin Johansen, Charlotte Frogner m.fl.

Det dreier seg om en magisk diamant, som ved fullmåne vil oppfylle ønsket til den som besitter den.

Både Kaptein Sabeltann og Maga Kahn, jungelens onde fyrste, ønsker å gjøre hevd på skatten. Førstnevnte simpelthen fordi han er havenes raffeste sjørøver, og synes han fortjener den. Sistnevnte fordi han håper at den skal kurere ham for hans store svakhet: Han tåler ikke sollys.

Diamanten havner ad omveier i hendene til Marco, en liten gutt som bare vil ha noe å spise. Marco ligner veldig på Pinky, «verdens yngste sjørøver», som til daglig holder til i Kjuttaviga, som oftest i tospann med bestevennen Sunniva. Et par misforståelser senere er ryktet ute til lands og til vanns: Det er Pinky som har diamanten!

NÆR NATUREN: Pinky og papegøyen i «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant». Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon

De opprinnelige planene om å lage en oppfølger til spillefilmen «Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama» (2014) ble skrinlagt en gang i 2017, erstattet av en sannsynligvis næringsvettug idé om å lansere Kaptein Sabeltann som animasjonsfilmhelt i stedet.

Dette er den animasjonsfilmen, og for å si det først som sist: Den er riktig så ålreit.

Produsentene har gått til Norges for tiden mest erfarne animasjonsfilm-manusforfatter for å skaffe seg en historie. Karsten Fullu har jobbet med det meste av det beste fra norsk tegnefilm de siste 15 årene, «Kurt blir grusom», de nye «Flåklypa»-filmene og «Dyrene i Hakkebakkeskogen» inkludert.

EN HERRE MED BART: Kaptein Sabeltann i «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant». Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon

Han har skrevet en fortelling som er akkurat enkel nok til at de helt minste skal kunne henge med i svingene, som styrer unna de aller skumleste scenene, og som selvsagt danser elegant rundt alt som kan minne om vold, selv i kampscenene mellom kæpt’n og Kahn. Vel, én og annen kokosnøtt i hodet unntatt (ganske mange, egentlig).

Et annet trygt og smart trekk er å gi Sunniva en sentral helterolle i historien. Hun er jenta som ikke nøyer seg med å kutte grønnsaker på kjøkkenet, og som holder ut fisingen til de skjeggete mennene i lugaren om bord på Sabeltanns skip (en av disse er en hipstertype med en tatovering som forestiller en kaffekopp på overarmen – hihi). Hun vil være sjørøver hun også, og blir det jammen.

GODE VENNER: Pinky, Marco og Sunniva i «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant». Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon

Filmen styrer unna den heseblesende popkultur-navnedroppingen vi kjenner fra de amerikanske animasjonsfilmene, og konsentrerer seg om å tilfredsstille barna fremfor de blaserte voksne som må akkompagnere dem på kino.

Animasjonen er fin nok – både havet, faunaen og håret på ryggen til de hardbarkede sjømennene ser levende og dynamisk ut. Ansiktene er slik de liksom skal være nå om dagen: Runde med enorme øyne, eller avlange med smale. Persongalleriet er nokså rikt, men oversiktlig for alle.

SLEMMINGER I SKYGGENE: Dronning Sirikit og Maga Kahn i «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant». Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon

Da får det heller passere at karakterene ser noe giktiske ut når de beveger seg, at mimikken virker litt maskinell og at kapteinen selv er noe energifattig i sin svartkledde forfengelighet.

Samt – mer overraskende – at sangene spiller en såpass liten rolle i filmen (bare én av dem er ny). Merkelig, all den tid disse tross alt har vært et salgsargument av avgjørende betydning overfor et par generasjoner norske barn.

«HUSKET DU FLASKEN MED ROM?»: Kaptein Sabeltann, Pinky, Marco og Sunniva legger fra land i «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant». Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film Distribusjon

«Kaptein Sabeltann og den magiske diamant» har fint lite av den milde satiren vi kjenner fra «Kurt»- og «Flåklypa»-filmene, og enda mindre av den frapperende dybden som for eksempel Pixar-studioet klarer å smugle inn i sine «barnefilmer». Den er enkel på grensen til simpel.

Ikke så mye for mor og far, bestemor og bestefar, eller onkel eller tante, altså. Men relativt midt i kanonmunningen for dem som befinner seg i målgruppesiktet.

