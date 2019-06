FULL TRØKK: Både «Børning 3» og «Black Widow» spilles inn i Åndalsnes i disse dager. Foto: Odin Jæger / VG

Hollywood måtte vike for «Børning»: Derfor bor Marvel-produksjonen i båt

ÅNDALSNES (VG) Norges og Hollywoods sterkeste franchiser møtes i Romsdalen når «Børning 3» og Marvels «Black Widow» spilles inn samtidig i den lille byen.

Byen ved foten av Trollstigen hadde besøk av to kjempestore filmcrew denne uken når de to filmene spilles inn samtidig, bare noen steinkast fra hverandre.

Scarlett Johansson er den største stjernen på plass i byen, uten at man skal kimse av Norges egne Anders Baasmo Christiansen og Sven Nordin.

Et av byens få hoteller, Grand Hotel Bellevue, har det vært rift om, noe som har ført til komplikasjoner for Hollywood-produksjonen.

– Vi var først ute med opsjon på Bellevue-hotellet. Jeg er ganske sikker på at den andre produksjonen også ville bo i Åndalsnes, men de måtte finne andre løsninger fordi det er begrensninger med overnattingsplasser her, sier «Børning 3»-produsent Ellen Alveberg til VG.

Hollywood-produksjonen er nemlig forvist til havna i Åndalsnes, hvor hotellskipet Bluefort Bridgemans ligger.

– Mulig det var fullt på grunn av «Børning», det vet jeg ikke noe om. Men alt ble jo bare bedre for oss – som kunne seile rundt mens crewet sov, sier Per Henry Borch, den norske linjeprodusenten for Hollywood-filmen.

Han sier de to teamene har hatt en fin og konstruktiv dialog, og beskriver det som et «luksusproblem» for Rauma å ha to store filminnspillinger på plass samtidig.

BOR I «HOTELLBÅT»: Produksjonen av «Black Widow» bor i hotellbåten Bluefort Bridgemans. Foto: Odin Jæger / VG

VG har fått opplyst at de to produksjonene har filmet såpass nært hverandre at Hollywood-filmen måtte skaffe nye tillatelser på kort tid, men Borch nyanserer bildet.

Han bekrefter at de to filmcrewene har støtt på hverandre, men sier at det ikke har skapt problemer, bare litt logistiske utfordringer.

– Vi har flyttet litt på oss, fordi vi var så nært hverandre. Vi filmet jo i den samme dalen på akkurat den samme dagen. Men vi hadde forskjellige tillatelser, og vi har ikke på noe vis havnet i konflikt.

Byen er ikke stappfull av restauranter heller, så én dag ble det stormøte på pizzarestaurant.

– Her om dagen rakk vi å spise på et veldig bra sted med god pizza og kaffe. Men da hadde Marvel-gjengen booket hele restauranten etterpå, så da måtte vi ut, sier «Børning»-produsent Alveberg lattermildt.

– Så dere tråkker litt oppå hverandre?

– Ikke så veldig. Det er plass til alle og vi møter og kjenner hverandre.

– Har dere måttet flytte på noe?

– Nei. Det er bare gøy at Norge blir brukt. Det er gøy at mange produksjoner er i gang, og vi har ikke noe ønske om å presse ut noen, sier Alvedal.

Tidligere fredag forsøkte VG, på behørig avstand, å ta bilde av Scarlett Johansson på vei ut sminketraileren. Store biler stilte seg i veien, og assistenter geleidet minst én rødhåret kvinne ut av sminketraileren gjemt bak en paraply, som om hun var Johansson. Bildene VG fikk viser imidlertid at det dreier seg om en stand-in.

Da det som høyst sannsynlig var Johansson kjørte fra stedet oppsto en noe spesiell situasjon. En trafikkdirigent ga hennes bilkortesje kraftig reprimande da denne forsøkte å snike seg forbi en turistbuss.

Da det nærmet seg skumring hadde det store crewet med briter, amerikanere og nordmenn flyttet seg til Krohnberga i Raumavassdraget, rett sør for Åndalsnes camping.

