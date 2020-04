DONERER: Tom Hanks og kona Rita Wilson var coronasyke i mars. Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB scanpix

Tom Hanks donerer blod til coronaforskning

Tom Hanks og kona Rita Wilson donerer blod som skal brukes til forskning for å utvikle en coronavaksine.

Ingvill Dybfest Dahl

NTB

Nå nettopp

Tom Hanks (63) og kona, sangerinne og skuespiller Rita Wilson (63), ble i mars lagt inn på et sykehus i Australia etter å ha testet positivt på coronavirus. I midten av måneden ble de utskrevet fra sykehuset og var en stund i isolasjon i Australia før de kunne reise hjem til USA.

I et podkastintervju med National Public Radio forteller Hanks at paret etter at de kom hjem til California lurte på hva de kunne gjøre for å bidra.

– Og faktisk fant vi ut at vi er bærere av antistoffene. Vi har ikke blitt kontaktet, så vi tok kontakt og spurte om de ville ha blodet vårt og om vi kunne donere plasma, forteller skuespilleren i intervjuet sitert av Variety.

Hanks har allerede navnet på den nye vaksinen klart: Hank-sine.

Hanks og Wilson testet positivt på viruset mens de var i Australia i forbindelse med opptakene til Baz Luhrman-filmen om Elvis som Hanks medvirker i.

Ekteparet har hele veien holdt fansen oppdatert om sin tilstand via sosiale medier.

Nylig ble det også kjent at en 8-årig australsk gutt skrev brev til Hanks fordi han ble mobbet for å hete Corona.

«Kjære venn Corona. Brevet ditt fikk min kone og meg til å føle oss fantastisk! Takk for at du er en slik god venn – venner får venner til å føle seg bedre når de er lei seg», skrev Hanks i innledningen av brevet, ifølge BBC.

På slutten av brevet la Hanks til et PS: «Du har en venn i meg!», som er en referanse til den kjente sangen fra «Toy Story» der Hanks har stemmen til Woody.

Tom Hanks er også aktuell som både produsent og hovedrolleinnehaver i den kommende amerikanske versjonen av «En mann ved navn Ove».

Publisert: 26.04.20 kl. 07:28

