DIVA: Jennifer Lopez poserer på rød løper under American Music Awards i Los Angeles oktober i fjor. Foto: OConnor-Arroyo / AFF-USA.com / AFF

Derfor får Jennifer Lopez ikon-pris

Når Jennifer Lopez (49) når hylles som ikon, er det hverken for musikken eller filmene sine.

Mindre enn 10 minutter siden







Latinstjernen har spilt i over 30 Hollywood -filmer og gitt ut seks popalbum, men det er som stil-forbilde hun nå skal hedres med gjevt trofé. Council of Fashion Designers of America kunngjorde denne uken at Lopez skal hedres med trofeet for årets moteikon.

«Jennifer Lopez’ stil er markant, uhemmet og alltid minneverdig», lyder det i en skriftlig begrunnelsen fra presidenten i moteorganisasjonen, Steven Kolb.

«Designerne, deriblant mange av våre medlemmer, elsker å kle henne opp for både scenen og private anledninger», legger han til.

Husker du? J Lo stjal showet i denne kjolen .... og i denne

Til bladet Hollywood Reporter forteller Kolb at det hvert år er mye diskusjon internt rundt hvem som har gjort seg fortjent til å stikke av med seieren.

– Det er alltid den største debatten på styremøtet vårt i mars, sier han.

– Det er så mange verdige kandidater, og alle har sterke meninger om hva de liker, og hva de synes er fint. Men Jennifer har alltid vært et fast innslag i motebildet, og hun fortsetter å være det. Hun er en som alltid blir lagt merke til og snakket om. Det gjør henne til det perfekte valget, mener motepresidenten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ÅLTETRANGT: Jennifer Lopez på etterfesten etter sin egen dokumentar i Las Vegas i september i fjor. Foto: Gabe Ginsberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

les også J. Lo ble for heit for Marokko

Jennifer Lopez skriver på Instagram, der hun nærmer seg 92 millioner følgere, at hun «virkelig fryder seg» over å få prisen.

«For en ære», skriver hun under et videoklipp med forskjellige motehøydepunkter.

Selve utdelingen finner sted i New York 3. juni.

Lopez har fått motepriser før – og skapt overskrifter for både heldige og mindre heldige antrekk. Hennes aller mest ikoniske look må vi tilbake til 2000 for å finne. Da dukket stjernen opp i denne grønne Versace-kreasjonen – og det har verden aldri glemt.

Fått med deg? J lo er nyforlovet og utsatt for rykteflom

(Artikkelen fortsetter under bildet)

PRETTY IN PINK: Jennifer Lopez i en omfangsrik kreasjon på filmpremiere i New York i desember i fjor. Foto: Nicholas Hunt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Styreformann i Council of Fashion Designers of America, Diane von Furstenberg, sier i en pressemelding at Jennifer Lopez bruker klær for å uttrykke selvsikkerhet og makt:

«Både designere og fans ser alltid frem til hennes bevisste valg av antrekk.»

Blant musikerne som har fått prisen før henne, er Beyoncé (37), Lady Gaga (33), Rihanna (31) og Pharrell Williams (46). I fjor var det supermodell Naomi Campbell (48)som ble hyllet.

Publisert: 17.04.19 kl. 17:50