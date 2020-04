HOLLYWOOD-STJERNE: Naomi Watts på AAA Arts Awards i New York i januar. Foto: John Nacion/starmaxinc.com / Starmax

Naomi Watts postet video av «sammenbrudd»

Filmstjernen (51) gir fansen et solid innblikk i hvordan det står til bak husets fire vegger i disse karantenetider.

Watts, kjent fra filmer og serier som «Diana», «King Kong», «The Ring», «The Impossible» og «Twin Peaks», sitter i likhet med stor deler av resten av verden i selvvalgt isolasjon som følge av coronaviruset.

Den britiske stjernen poster jevnlig glimt fra sitt hjem i Los Angeles, og det er lite som minner om den glamorøse Watts verden er vant med å se.

Natt til onsdag norsk tid postet hun et «slow motion»-klipp der hun brøler og tilsynelatende bryter sammen over defekte husholdningsaretikler.

«Karantenedag nr 756. Når både printeren, støvsugeren ig oppvaskmaskinen går i stykker på samme dag ... #FFS», skriver hun under klippet:

Watts har 1,3 millioner følgere på Instagram. Mange av dem deler sine uhellshistorier under innlegget.

51-åringen deler ellers villig vekk innblikk i det hun selv beskriver som heller dårlige kokkekunster.

«Håper alle er trygge der ute og kommer seg gjennom denne karantenen på en grei måte. Selv er jeg ikke særlig flink til å lage mat, men siden vi har senket listen, så gjør jeg det beste jeg kan, samtidig som jeg prøver å le litt», skriver hun under et bilde av seg og hunden sin:

Watts bor med sine to sønner, som hun har fra samboerskapet med skuespiller Liev Schreiber (52). På Instastory viser hun for øvrig at hun har limt en lapp på vinduet med teksten «Regissert av David Lynch». Lynch (74) er mannen bak blant annet «Twin Peaks».

«Nå gir verden mer mening», skriver filmstjernen som forklaring til lappen på vinduet.

Flere kjendisstunt

De siste par ukene har det vært diskutert heftig i sosiale medier om det passer seg eller ikke å oppsøke kafeer og sette seg i parken. David Beckham (44) er blant kjendisene som sier sin mening om akkurat den saken.

Flere superstjerner har kastet seg ut på TikTok etter at coronakrisen rammet, Blant dem er skuespiller Jack Black, som spilte mot Naomi Watts i «King Kong» i 2005. 50-åringen debuterte nylig på mobilvideotjenesten med denne dansen:

Publisert: 08.04.20 kl. 20:01

