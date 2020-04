Stor strømmeguide for krimdokumentar: Påskekrim fra virkeligheten

Påske og krim hører sammen for nordmenn flest, og denne påsken vil trolig flere enn noensinne trenge spennende innhold å se på, for å døyve savnet etter puddersnø og after-ski på hytta. Derfor serverer vi deg nå en stor strømmeguide, med 25 dokumentarfilmer fra krim-kategorien som vil sjokkere, røre, underholde og provosere deg.

Oppdatert nå nettopp

Her er noe for enhver smak – fra klassisk true crime til de mest spektakulære kriminalhistoriene. For å se filmene trenger du et VG+abonnement. Har du ikke VG+ allerede blir du enkelt abonnent ved å klikke i en av videorutene under.

Psst! Vil du bli varslet når det kommer nye dokumentarer? Meld deg på vårt nyhetsbrev - så går du ikke glipp av noe!

VG har kun rettigheter til å vise disse dokumentarfilmene i Norge, og det vil derfor ikke være mulig å se disse hvis du befinner deg i utlandet.

«The Cult of the Family» - true crime i tre deler om Anne og hennes mystiske kult

Yogalæreren Anne var vakker, glamorøs og farlig. Den mytiske kulten hun ledet trodde at hun var Jesus reinkarnert, og skal ha sammensverget for å holde en ungeflokk fanget, dopet ned og mishandlet. Klikk her for å se alle episodene.

«Tickled»: En bisarr, farlig undergrunnsverden av kompetitiv kiling

En mystisk gruppe som konkurrerer i kiling fanger oppmerksomheten til journalisten David, men snart avsløres det at det er mye ved det hele som skurrer.

les også Er bøker mer din greie? Her er tre norske krimtips til påske!

«The Imposter»: 13-åringen forsvant – så dukket «Nicholas» opp

En ung mann i Spania hevder å være den bortkomne sønnen til en familie i Texas, men det er bare starten på en bisarr rekke mystiske omstendigheter. Hva skjedde egentlig i denne utrolige «true crime»-historien?

«Stroop: Journey into the Rhino Horn War»: Er det mulig å redde neshornene?

Kan hornet til de utrydningstruede neshornene fra Sør-Afrika lege kreft? Neppe, men det er i alle fall en populær tro på de svarte markedene i Vietnams gater, én av grunnene til at hornene er svært ettertraktede. I denne sjokkerende filmen blir vi med inn i en grusom virkelighet hvor neshornene daglig må frykte å bli krypskytternes neste offer. Bli med inn i en historie som har flere likhetstrekk med en høyoktans thriller enn en dokumentarfilm om Afrikas frodige dyreliv.

«Kaj Linna: Mannen som aldri ga opp»: En av Sveriges største rettsskandaler

I 2005 ble Kaj Linna dømt til livstid i fengsel, for et brutalt drap i Kalamark i Sverige. Han hadde levd et liv på kanten av loven, og det var få som tvilte på at dommen var riktig. Men Kaj ga aldri opp å bevise sin uskyld.

les også Strøm film-perler i påsken: Gamle klassikere kan lære oss ett og annet om isolasjon

«Raped in Custody?»: Voldtekt i varetekt eller frivillig politisex?

Anna var 17 år da hun ble pågrepet av to politimenn, og ifølge henne voldtatt i baksetet på bilen deres. De hevder på sin side at det var frivillig sex, samtidig som hun var i deres varetekt.

«Inside Britain’s Black Market»: Dop til 14-åringer og billige designervesker

På det illegale markedet i Storbritannia selges falske klær, designervesker og hjemmelagede legemidler i stor skala. Vi blir med på innsiden.

«The Guardians»: Eldre kidnappes og loppes for penger

I Las Vegas er en rekke eldre satt under vergemål, mot både deres egen og familienes vilje. I enkelte tilfeller også uten at noen av dem får vite om det. Når journalisten Billie Mintz begynner å grave i saken, gjør han flere skremmende oppdagelser.

«False Confessions»: Uskyldige Malthe ble lurt av politiet

Danske Malthe Thomsen tilsto overgrep han ikke hadde gjort, da begynte å tro på det amerikanske politiets løgner. Eksperter mener at alle kan presses til en falsk tilståelse, og det setter vår alles rettssikkerhet i fare.

«The Rohingya: The Mechanics of a Crime»: Brutalt overgrep mot en hel folkegruppe

Rohingya-landsbyer brennes, og massevoldtekter og massakrer driver 700.000 på flukt. Hvordan kan det skje i et land ledet av en Nobels fredsprisvinner?

«The Banksy Job»: «Kunst-terrorisme» og rampestreker

Et av gatekunstneren Banksys bokstavelig talt største verk, «The Drinker», ble regelrett stjålet av «kunst-terroristen» AK47. Det startet en lang feide med kreative rampestreker.

«The Prince of Pennsylvania»: Mentoren fra helvete

Den eksentriske mangemillionæren og bryteren John du Pont var mentor og sponsor for unge brytere, også OL-vinnerne Mark og Dave Schultz. Men det spesielle forholdet blir etter hvert livsfarlig.

«The Writer With No Hands»: Hvorfor manglet liket hender?

Universitetslektoren Matt undersøker et mystisk Hollywood-dødsfall fra 1997. Filmskaperen Gary DeVore forsvant og ble funnet død et år senere, uten hender. Blant de etterlatte og Garys venner er flere skeptiske til den offisielle historien om hva som egentlig skjedde.

«No Stone Unturned»: Mysteriene rundt pub-massakren

Fotball-VM i USA 1994: I Norges gruppe møtes Italia og Irland. På en pub på den irske landsbyen samler folk seg for å følge de grønnkledde heltene, men plutselig stormer to maskerte menn med automatvåpen inn. Oppsiktsvekkende nok er det aldri noen som blir siktet for den grusomme massakren, og i over tjue år har ofrenes familier lett etter svar.

«Ghosthunter»: Får sjokk når han får vite hva faren hans har gjort

Jason er sikkerhetsvakt og spøkelsesjeger, men jakter også på sin egen forsvunnede far. Han husker lite av barndommen, men skal snart finne ut at sannheten han søker både er mer rystende og skremmende enn han kunne ane.

«The Circumciser»: Peter samlet på våpen og klitoriser

Den danske våpenhandleren Peter Frederiksen blir arrestert i Sør-Afrika når politiet finner 21 klitoriser i fryseren hans, og så blir flere av hans groteske ugjerninger avslørt. Men like før han blir tatt, inviterer Frederiksen to landsmenn hjem til seg for et intervju.

«Alison»: Voldtektsmennene trodde de hadde drept henne

Voldtatt. Sløyd. Forlatt i skogen for å dø. Alison trengte en helt, og da ble hun denne helten selv. Dette er hennes historie. Om monstre, mirakler og håp.

«Ex Dominatrix: A True Story»: True crime-gåte møter ekstremsex

Hun er Europas mest ekstreme og populære sadomasochist, men en dramatisk hendelse med en klient snur fetisj-ikonets verden på hodet.

«My Dad’s on Death Row»: Når pappaen din dreper

På Death Row sitter to drapsdømte fedre. På utsiden finnes to døtre som venter på at fedrene deres skal bli henrettet. For en av dem er ventetiden ekstra spesiell: Faren hennes drepte de to små søstrene hennes.

«Unknown Male Number 1»: Et kriminalteknisk helvete

13 år gamle Yara blir funnet brutalt drept nær sitt hjem i Nord-Italia. Jakten på morderen blir en av historiens mest intense kriminaltekniske puslespill.

«Bloodsworth: An Innocent Man»: Satt ni år på dødscelle

Kirk ble dømt til døden for voldtekt og drap. Fra det håpløse utgangspunkt på dødscellen, nektet han å gi opp kampen om frifinnelse.

«The Long Night»: Fanget av sexindustrien

Flere tenåringer tyr til prostitusjon i amerikanske gater. Natalie ble fanget av sexindustrien da hun rømte fra sine fortvilte foreldre, mens Lisa tross sin unge alder har blitt en slags veteran. Finnes det en utvei for jentene?

«Bad Police»: Den spinnville finske politiskandalen

Jari Aarnio var Helsinki-politiets sjef. I 2016 kom sjokket: Han ble dømt for hasjsmugling i enormt omfang. Likhetene med Eirik Jensen-saken er svært mange.

«Call Her Ganda»: Drept på nachspiel med amerikansk soldat

Transkvinnen Jennifer blir drept på Filippinene, etter et møte med en amerikansk marinesoldat på nattklubb. Når saken etterforskes, står mye på spill.

«Sakawa»: Slik svindler de europeere

Ensomme europeere tror de møter kjærlighetssøkende ghanesere på nettet. Men sannheten om de hete telefonsamtalene og meldingene er ikke helt som de tror. Bli med på innsiden av den falske kjærlighetsindustrien, og se de utspekulerte metodene som brukes.

«The Feeling of Being Watched»: Et nabolag under FBI-overvåkning

Assia bor i Chicagos arabiske miljø, og kjenner selv hvordan livet under overvåkning har preget henne. Hva skjer når du føler deg mistenkt for terrorisme?

Publisert: 05.04.20 kl. 17:03 Oppdatert: 05.04.20 kl. 17:29

Mer om Krimdokumentar Dokumentarfilm Påskekrim Neshorn Rohingya Overvåkning Påske

Fra andre aviser