IKKE EN FIN FYR: Simon Rex i «Red Rocket».

Filmanmeldelse «Red Rocket»: Møkkamann!

At det går an.

Av Morten Ståle Nilsen

DRAMAKOMEDIE

«Red Rocket»

USA. 15 år. Regi: Sean Barker

Med: Simon Rex, Bree Elrod, Suzanna Son, Branda Deiss, Ethan Darbone

Ingen vits i å pakke det inn: Mikey (Simon Rex) er a piece of shit. Nå sitter fyren som er kjent som porno- «stjernen» Mikey Saber på en Greyhound-buss på vei tilbake til den lille byen langs Gulfkysten han kom fra. Forslått og fullstendig blakk.

Kona hans, Lexi (Bree Elrod), også hun med bakgrunn fra pornobransjen i Los Angeles, bor i Texas City med moren Lil (Brenda Deiss). Hverken mor eller datter er glade for å se Mikey. Men de tar ham inn, den håpløse løgneren, og etter noen dager begynner han og Lexi å ha sex igjen. Det er bedre å sove i en seng enn på sofaen.

ET BEDRE MÅLTID: Simon Rex i «Red Rocket».

Mikey selger marihuana for en lokal grossist, og legger seg opp litt penger. En dag da han føler seg som en skikkelig storkar, inviterer han Lexi og Lil til den lokale smultring-restauranten Donut Hole. «Spis hva dere vil! «, klukker en kry Mikey (regningen kommer på drøye seks dollar). Så ser han ungjenta som jobber bak disken (Suzanna Son).

Hun har rødt hår og fregner, fyller 18 år om tre uker og kommer fiks ferdig med et dugendes pornostjerne-navn: Strawberry. Best av alt: «Hun har ingen pappa! «. Mikey stirrer som fiksert på det unge, uskyldige ansiktet. Det han ser, er dollartegn, og et potensielt comeback i bransjen og byen han måtte forlate. Han begynner å groome henne. Dette kan han.

KUNSTEN Å «FORFØRE»: Simon Rex og Suzanna Son i «Red Rocket».

Miljøskildringene i Sean Bakers filmer er blant de beste og mest troverdige i bransjen. Spillefilmene hans – «Tangerine» (2015), «The Florida Project» – kommer liksom med klima og lukt. De føles som en type fiktive, omsluttende dokumentarer.

Regissørens spesiale er menneskene som lever i den desperate enden av den amerikanske drømmen. I «Red Rocket» slipper han oss nok en gang ned i omgivelser som kunne vært hentet fra Thomas Seltzers «UXA».

Mor og datter røyker metamfetamin fordi mamma ikke har råd til medisinene hun trenger. Byen er full av stinkende industri, men de færreste som bor der synes å være på skuddhold av en jobb. Alle vil bare ut og vekk, så fort som overhodet mulig. Men alle har gitt opp troen på at det noensinne kommer til å skje. Drømmen er død, og Donald Trump driver valgkamp på TV-apparatene som står på i alle rom.

BLENDET AV «STJERNEGLANS»: Simon Rex (til venstre) og Ethan Darbone i «Red Rocket».

Naboen Lonnie (Ethan Darbone) har heller ikke jobb. Han har imidlertid en bil, og lar seg lett blende av Mikeys «stjerneglans». Lonnie føler seg beæret over at Mikey gidder å tilbringe tid sammen med ham. Mikey ser på Lonnie slik han ser på alle mennesker han har en relasjon til. Som noen han kan bruke til egen vinning.

Det er uvant og ikke så rent lite forfriskende å, i 2022, se en film om en fyr, Mikey, som hverken er en sofistikert skurk, og langt fra en «kompleks» antihelt, men simpelthen et nokså ubegavet dårlig menneske.

En løgnhals som med vekslende hell forandrer personlighet og kroppsspråk alt ettersom hvem det er han snakker med – og hva det er han kan få ut av dem. Ja, og feig attpåtil. Skikkelig feig.

DRITTSEKK PÅ TO HJUL: Simon Rex i «Red Rocket».

Det er ytterst bemerkelsesverdig hvordan Baker, som en filmens Tom Waits, skildrer menneskene og miljøet i «Red Rocket» på en måte som er både komisk og hjerteskjærende, og aldri nedlatende. Samt at han ikke på noe tidspunkt faller for fristelsen det må ha vært å gni det inn at Mikey er en dritt, og belære oss om at vi ikke må bli som ham.

Regissørens ærend er ikke å oppdra oss. Han stoler på at vi er voksne mennesker, i stand til å lukte lunten selv. Mennesker som Mikey finnes, sier Baker, og har utvilsomt rett i det. Vi har alle kjent noen som ham, og han kommer ikke til å forandre seg.

Mengden Mikey bør begrenses, og folk som ham bør ikke oppmuntres. Men Mikey er verdt en film, og den kunne ikke vært bedre enn «Red Rocket».