EKTEPAR: Quentin Tarantino og Daniella Tarantino på en filmfestival i Roma i fjor.

Quentin Tarantino er blitt pappa igjen

Filmregissør Quentin Tarantino (59) og kona Daniella Pick (38) fikk en datter i helgen.

– Daniella og Quentin Tarantino er lykkelige over å kunngjør at Daniella fødte en datter 2. juli, en liten søster til Leo, deres første barn, lyder det i en pressemelding ifølge People.

Den nyfødte er altså parets andre barn. Sønnen kom til verden i februar 2020.

Tarantino, kjent for filmer som «Once Upon a Time in Hollywood», «Pulp Fiction», «Kill Bill», «Inglorious Basterds» og «Django Unchained», ble sammen med israelske Daniella i 2016.

Da hadde det faktisk gått syv år siden de møttes første gang, mens Tarantino var i Israel for å promotere «Inglorious Basterds».

Paret forlovet seg i 2017 og giftet seg i 2018.

Daniella Pick er en mindre kjent skuespiller og modell, men hun fylte en birolle i ektemannens «Once Upon a Time in Hollywood» i 2019.

38-åringen er for øvrig datter til den kjente israelske artisten Tzvika Pick (72).