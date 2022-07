TAR OVER: Ungdommer mobiliseres gjennom TikTok-fenomenet «GentleMinions».

Velkledde ungdommer skaper «kaos» på kinoer

TikTok-trenden «GentleMinions» har skapt kaos og spetakkel rundt kinopremieren på «Minions: The Rise of Gru».

Ungdommer har hoppet på TikTok-trenden «GentleMinions», hvor folk går sammen til en kinovisning av filmen «Minions: The Rise of Gru» med formell bekledning.

De har på seg dress og skjorte, samtidig som de oppfører seg pent og pyntelig. Skal man tro en del av klippene så varer dette til filmen begynner. Da braker det nemlig løs med applaus og ekstatisk roping fra publikum.

I Norge har også fenomenet tatt av. Det ligger flere videoer ute på TikTok av norske ungdommer på kinoer som har pyntet seg i sine fineste antrekk, spesielt for anledningen.

Den offisielle TikTok-profilen til filmen har også hevet seg på bølgen.

Ikke alle er like begeistret for fenomenet.

Noen kinoer i USA og Storbritannia har ifølge sosiale medier innført forbud mot «formelle antrekk» på visninger av filmen, som hadde premier 1. juli.

Memekultur

Den siste tiden har filmers forhold til sosiale medier og internettkultur vært mye i vinden.

For noen måneder siden var det superheltfilmen «Morbius» som fikk kjørt seg. Etter frasen «It’s Morbin Time» fikk medfart som meme, valgte Sony å relansere filmen på tusen kinoer i USA.

Det ble imidlertid ikke den suksessen som Sony hadde håpet på.

Det er tvilsomt om «Minions»-filmen trenger samme meme-status for å bli en suksess, da filmen allerede har tjent 200 millioner dollar, ifølge Box Office Mojo.

Tar også over Minecraft

Samtidig som filmen har premiere på kinoer over hele verden, har de gule undersåttene tilsynelatende også tatt over et mer geometrisk univers.

Minecraft annonserte nylig et samarbeid med Minions, i en ny utvidelsespakke til det populære spillet.

DLC-pakken gir deg tilgang til flere skins, samt et «Minions Adventure Map».

Og ja, pakken kommer med flere formelle skins i form av velkledde karakterer slik at du kan ta del i «GentleMinions» i Minecraft.