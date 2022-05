UNGE, VAKRE OG NESTEN HELE TIDEN NAKNE: Josh O’Connor og Odessa Young i «Mothering Sunday».

Filmanmeldelse «Mothering Sunday»: Erotisk, romantisk, dramatisk, tragisk

Nesten i overkant mye erotikk og nakenhet. Men på den «smakfulle» måten, altså!

Av Morten Ståle Nilsen

ROMANTISK DRAMA

«Mothering Sunday»

Storbritannia/Tyskland. 12 år. Regi: Eva Husson

Med: Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth, Olivia Colman, Glenda Jackson, Emma Hobday

Jane (Odessa Young) og Paul (Josh O’Connor) er elskere som aldri kan få hverandre.

Jane er vakker og har drømmer og ambisjoner. Men hun er bare en tjenestepike. Paul er den eneste gjenlevende sønnen i den fornemme, bemidlede familien Sheringham.

På morsdagen i 1924, den feires i mars i Storbritannia, ligger Jane og Paul og har seg med hverandre i Sherigham-enes vakre hus på den engelske landsbygda. Våren er kommet tidlig, solen sniker seg inn gjennom glipene i gardinene på soverommet, nøyaktig slik den har en tendens til å gjøre i filmer som vektlegger det erotiske.

UMULIG KJÆRLIGHET: Odessa Young og Josh O’Connor i «Mothering Sunday».

Vi skjønner umiddelbart at dette forholdet dreier seg om mer enn bare fysisk attraksjon. Dette er den store kjærligheten. Vi aner også noe melankolsk og desperat i bunn, spesielt hos Paul.

Så skal det da også snart vise seg at han egentlig skulle vært tilstede på en lunsj i det grønne med familien Niven, Janes arbeidsgivere, der det er meningen at han skal forlove seg med Emma Hobday (Emma D’Arcy), datteren i en familie som står Niven-klanen nær.

Men her ligger han altså med Jane, og elsker for livet i dust motlys og soft focus.

BARE EN SIMPEL TJENESTEPIKE: Colin Firth, Odessa Young og Olivia Colman (fra venstre) i «Mothering Sunday».

Familien Nivens overhoder spilles, med forventet tyngde, av Olivia Colman og Colin Firth. De har mistet to sønner i den første verdenskrigen. Clarrie, som hun heter, mener at Jane har vært heldig. Å bli overgitt av en ukjent mor til et barnehjem umiddelbart etter fødselen, gir en stor fordel i livet, mener hun:

Når du ikke har en familie å elske, slipper du smerten ved å miste dem. Patriarken Godfrey virker å være permanent sjokkskadd av sorg. Han evner ikke å snakke om annet enn været. Hvor pent det er. Hvilken «strålende dag» denne morsdagen ble.

SJOKKSKADD AV SORG: Colin Firth i «Mothering Sunday».

Historien, som liksom ikke kan ende med annet enn snørr og tårer, blir brukket opp med glimt fra Janes liv 10-15 år senere. Hun er forfatter nå. Dessuten en åpenbart sterk og smått bohemsk kvinne.

Vi tenker at hun skriver på en selvbiografisk bok om det som skjedde i 1924. Om det britiske klassesamfunnet, som gjorde kjærligheten mellom Jane og Paul umulig. Om den vanvittige, blodstenkte tragedien som var første verdenskrig. Om sin egen reise fra «simpel», foreldreløs tjenestepike til en kvinne med kontroll over sitt eget liv. Om Paul, som innlemmet henne i kjærlighetens mysterier.

INGEN Å VÆRE GLAD I, INGEN Å FØLE SORG OVER: Olivia Colman (til venstre) og Odessa Young i «Mothering Sunday».

Franske Eva Hussons film er basert på et manus av Alice Birch, som igjen er basert på en roman av Graham Swift. Folk som så TV-serien «Normal People», som Birch også skrev (basert på Sally Rooneys roman), vil gjenkjenne den høystemte romantikken og de svimlende følelses-toppene, samt fokuset på klasse, fra den. De vil også gjenkjenne Birch’ iver etter å dytte inn mange, mange samleie-scener (de kommer hvert tredje minutt i filmens første halvdel).

Fokuset på sexscener generelt, og full frontal nakenhet spesielt, kan til tider føles vel insisterende. Det er åpenbart på sin plass å etablere og dokumentere at Jane og Pau – de hadde det jammen flott, hett og intenst sammen. Men er det strengt tatt nødvendig å be Odessa Young om å gå splitter naken rundt i et bibliotek i det som føles som en knapp halvtime? Tja.

KJÆRLIGHETENS MYSTERIER: Josh O’Connor og Odessa Young i «Mothering Sunday».

Men lekkert og sensuelt – det er det. Nesten like lekkert og sensuelt som i nevnte «Normal People», eller for den saks skyld Luca Guadagninos ultra-sanselige «Call Me By Your Name» (2017).

Undertegnede synes at filmens coda, hvori Glenda Jackson gestalter den riktig gamle utgaven av Jane, er et feilgrep, og truer med å vippe «Mothering Sunday» over i ren kitsch. Filmen flørter hele veien med en skillingsvise-aktig tone i sin omgang med livet, døden, erotikken og tragediene. Og til slutt går den for langt.

Men en viss type publikumer – romantisk anlagt, kanskje litt tragisk også, interesse for litteratur en fordel – vil tenke at «Mothering Sunday» ikke er like brennende amorøs som «Normal People», men verdt å få med seg likevel.