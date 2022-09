«DU-DU-DUDUDU / DU-DU-DUDUDU»: Anders Baasmo, som Egon Olsen smaker atter en gang på friheten i «Olsenbanden – siste skrik».

Filmanmeldelse «Olsenbanden – siste skrik»: Gi banden lillefingeren!

Overraskende OK tilrettelagt. Så gjenstår det å se hvor godt den er taima.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

FAMILIEFILM

«Olsenbanden – siste skrik»

Norge. 6 år. Regi: Hallvard Bræin

Med: Anders Baasmo, John Carew, Elias Holmen Sørensen, Charlotte Frogner, Vidar Magnussen, Lisa Tønne, Stella Werdenhoff

Helt i begynnelsen var «Olsenbanden» en burlesk og vovet dansk import, beregnet på et voksent, pilsnerdrikkende publikum. Men det tok ikke lang tid før filmserien fant formen de fleste kjenner. De mest klassiske Olsenbanden-filmene var «familiefilmer» med spesiell appell til pre-tenåringer. Buskis-komedier for barn.

Det største spørsmålet når den drevne populisten Hallvard Bræin (regissøren bak «Børning»-filmene) nå har blåst nytt liv i the Olsens, er følgelig dette:

Vil et publikum bestående av svært unge mennesker være i stand til å forholde seg til disse antikverte, anakronistiske karakterene? Disse mislykkede mestertyvene fra en svunnen tid, i pinstripe-dresser, Hawaii-skjorter, golfbukser og bowlerhatter?

MOTELØVER: Elias Holmen Sørensen og John Carew i «Olsenbanden – siste skrik».

Jeg aner ikke. Men «Olsenbanden – siste skrik» er seg selvfølgelig bevisst sin dunst av støvete 1970-tall. Det blir en greie i denne nye filmen at Egon (Anders Baasmo), Benny (John Carew) og Kjells (Elias Holmen Sørensens) gammelmodige stil blir satt opp mot den nye tid.

Når førstnevnte kommer ut av fengsel igjen, er det en ny verden utenfor murene. Elektriske biler og elektriske sigarer (pføy!). En flunkende ny bydel i Oslo: Bjørvika. Det er nye kolleger og konkurrenter i kjeltring-bransjen også, nærmere bestemt en multietnisk gangsta-gjeng ledet av Bøtta (Lisa Tønne).

Nostalgikere, som vil utgjøre en del av denne filmens publikum, kan i det store og det hele slappe av, dog. Innerst inne er «Olsenbanden – siste skrik» en svært utidsmessig film, uten mer kompliserte ambisjoner enn å være en slags pastisj over/hyllest til originalene. Noe så modig/dumdristig som en slags meta-«Olsenbanden», eller noe annet moderne, er den definitivt ikke.

GAMLE OSLO: John Carew, Anders Baasmo, Charlotte Frogner, Stella Werdenhoff og Elias Holmen Sørensen (fra venstre) i «Olsenbanden – siste skrik».

Det mest 2022 med den er at ’a Valborg (Charlotte Frogner) er blitt selvstendig næringsdrivende (neglesalong), og at Benny er tatovert på halsen. Det mest sjokkerende er at den nevrotiske tweed-mannekengen Hermansen (Vidar Magnussen) også han har blekk på kroppen. Nå står ikke verden til påske!

Krimplottet som den rutinerte manusforfatteren Karsten Fullu har kokt i hop, selve «brekket», er selvsagt tøvete, men sannelig ganske fikst på sitt vis. Egons plan er å stjele Edvard Munchs «Skrik» fra det nye museumsbygget som bærer sistnevntes navn.

Planen innebærer at banden må tilbringe en hel masse tid i Bjørvika, som igjen betyr at dennes nyinnflyttede og sponsoravtale-samarbeidende institusjoner får masse reklametid på lerretet. Ikke bare Munch, men også Deichmanske bibliotek og Den Norske Opera og Ballett.

(I en film full av mer eller mindre skjult reklame er det konsernet Ahlsell – «produkter og tjenester innen VVS, VA, elektro, verktøy og personlig verneutstyr» – som står for den mest ublu produktplasseringen. Uheldigvis, for dem, i det som er filmens dølleste sekvens).

«DEN NYE TID»: Lisa Tønne som «Bøtta» i «Olsenbanden – siste skrik».

At den forholder seg så mye til de «nye byrommene» betyr i praksis at «Olsenbanden – siste skrik» opprettholder en trolig utilsiktet tradisjon fra gamle dager: Den dokumenterer de store og raske forandringene i hovedstaden, og dermed noe av den rådende nasjonale mentaliteten attåt.

Noe av det mest verdifulle med de gamle filmene er hvordan de gir oss et innblikk i bybildet i et Oslo som for lengst er historie. Om ti år vil «Olsenbanden – siste skrik» gjøre noe av den samme nytten.

Det de fleste over en viss alder vil bry seg mest om i første omgang, er hvordan de tre bandittene – Baasmo, Carew og Holmen Sørensen – gjør stas på sine forgjengere (Arve Opsahl, Sverre Holm og Carsten Byhring).

På dette feltet har undertegnede lite å utsette – bortsett fra at jeg savnet en scene med de tre i profil, med Bennys patenterte galopp-gange i midten. Holmen Sørensen fungerer finfint som den engstelige tøffelen Kjell. Carew, som jo egentlig ikke er en skuespiller, har fått overkommelige oppgaver som Benny. Den viktigste er å smile fett.

EN MANN OG HANS FRANZ JÄGER: Anders Baasmo i «Olsenbanden – siste skrik».

Baasmos Egon er veldig god. En perfekt imitasjon hvis mest perfekte kvalitet er at den aldri føles som noe så simpelt som en imitasjon, men snarere som den på prikken korrekte karakteren. Han kan allerede nå påberope seg eierskap til Egon Olsen, akkurat slik Opsahl i sin tid kunne gjøre. Det er jammen elegant gjort.

For oss som vokste opp med de opprinnelige «Olsenbanden»-filmene, og bør ha utviklet andre interesser i løpet av årene som er gått, er det Baasmos innsats som vil få oss i mål. Denne filmen er bedre – til dels ganske mye bedre – enn det var grunn til å frykte. Men det er ikke til å nekte for at gjensynets «sødme» avtar en smule etter hvert. Synet av våre barndomshelter i ballerina-tutuer er gøy én gang. Litt mindre så den andre.

HELE BANDEN: Stella Werdenhoff, Charlotte Frogner, Anders Baasmo, John Carew og Elias Holmen Sørensen i «Olsenbanden – siste skrik».

Spørsmålet blir igjen om «Olsenbanden – siste skrik» kommer til å treffe de mellom seks og 12. Om de vil forstå og le av det de ser. Eller om de vil sende den som akkompagnerer dem et blikk som sier: «Hvorfor i all verden tok du meg med på dette her?».

Vi er riktignok opptil flere aldrende nostalgikere i dette landet. Men neppe mange nok til å holde en hel filmserie i live. Sluttscenen i «Olsenbanden – siste skrik» legger opp til en oppfølger (hva trodde du!). Det er opp til de oppvoksende slekter å avgjøre om den vil se dagens lys.