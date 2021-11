«TWILIGHT»-STJERNE: Taylor Lautner, her på en tilstelning i Los Angeles for en tid siden.

Taylor Lautner skal gifte seg

«Kan ikke vente med å tilbringe for alltid med deg», skriver filmstjernen Taylor Lautner (29) til forloveden.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Den utkårede er Tay Dome, og paret forlovet seg 11. november.

Det melder «Twilight»-stjernen Lautner på Instagram under et bilde av seg og sin kjære – hun med ring på fingeren.

«Du elsker meg betingelsesløst, og du tolererer ikke noe dritt fra meg. Du roer meg ned når jeg er engstelig, og du får meg til å le altfor masse», skriver han.

Lautner har også delt bilde av selve frieriet, der han går ned på kne:

29-åringen skriver for øvrig at kjæresten gjør hver eneste dag spesiell, men at det aller viktigste er at hun gjør ham til et bedre menneske.

«Jeg kan ikke få takket deg nok for alt du har tilført livet mitt. Jeg elsker deg til evig tid», skriver Lautner, best kjent fra vampyrfilmene «Twilight».

Også forloveden har delt bilde, der hun skriver: «Min absolutt beste venn».

Paret har vært sammen i noen år.

Tay Dome er sykepleier og influencer. Egentlig heter hun det samme som forloveden til fornavn – Taylor. Også en av Lautners tidligere kjærester heter det samme. For over ti år siden var han nemlig sammen med countrystjernen Taylor Swift.