MEN GRISEN MIN FÅR DU ALDRI: Nicolas Cage og venninne i «Pig».

Filmanmeldelse «Pig»: Kortreist kvalitet

Den fortapte sønn – og en kidnappet gris.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

DRAMA

«Pig»

USA. 15 år. Regi: Michael Sarnoski

Med: Nicolas Cage, Alex Wollf, Adam Arkin, David Knell

Robin Feld (Nicolas Cage) er blitt en eremitt. Han lever i en koie i skogen utenfor Portland, Oregon med kun en trøffelgris til selskap.

Det eneste mennesket Feld noenlunde regelmessig ser, er Amir (Alex Wollf). Han kommer innom en gang i uken, for å bytte til seg sort gull han skal omsette i byen. Amir er kledd i dress, og kommer kjørende i en gul Camaro. Et sus fra det vi aldre kaller sivilisasjonen.

En natt blir Feld og grisen overfalt. Robin får juling, grisen blir kidnappet. Sporene leder i første rekke til noen metamfetamin-huer som bor i en trailer, og videre til en restauratør som kalles «kongen av sjeldne råvarer» i gourmet-metropolen Portland.

Feld, som vet ett og annet om å miste det han er glad i, bestemmer seg for å finne grisen, koste hva det koste vil. Han må inn til byen, for første gang på minst ti år. Amir kjører.

Det går opp for oss at Feld, i en fjern fortid, ikke var noen hvem som helst. Fyren er en legende. En gang i tiden var han kjøkkensjef, og serverte måltider som gjestene husket i årevis etterpå. Folk hvisker fremdeles navnet hans i respekt og ærefrykt. Og nå er han tilbake, som et sint og mørbanket spøkelse på høylys dag.

EREMITT PÅ RESTAURANT: Nicolas Cage (til venstre) og Alex Wollf i «Pig».

Det som ser ut til å være en film om hevn, i tradisjonen fra «Taken» (2008) og «John Wick» (2014), blir etter en stund noe ganske annet og mye ømmere. Michael Sarnoskis film lar oss gradvis fornemme hva det var som gjorde at Feld isolerte seg i ødemarken, uten å på noe tidspunkt si det rett ut. «Pig» fortsetter å skrelle løken helt til den siste, gripende scenen.

På veien tar den et oppgjør med det hippe mat-snobberiets mer irriterende sider: Babbelet om å «dekonstruere lokale råvarer», menyer så pretensiøse at de mest av alt høres ut som kvasireligiøse manifester, molekylær gastronomi. Scenen der Feld detroniserer selvbildet til en kjøkkensjef spilt av David Knell, er et overspent høydepunkt.

Sarnoskis avsmak for det han synes er jåleri, og begeistringen hans for det han mener er autentisk, kan sikkert bli oppfattet som populistisk av eventyrlystne matelskere. Det er tydelig at han anser svermeriet rundt restaurantbordet for å være et kapitalismens kråkesølv – like vanskelig å forsvare som en hvilken som helst annen overpriset luksusvare.

«Pig» er velkomponert og selvsikker, ikke minst til en debut å være, og tillater seg en obskur sekvens som trekker den for langt inn i det surrealistiske – synes jeg (stikkord: «Fight Club»). Filmens største bragd er under alle omstendigheter at den gir Nicolas Cage den beste rolle hans siden – åh, «The Weather Man» (2005).

HAR IKKE GLEMT GAMLE KUNSTER: Nicolas Cage i «Pig».

Cages og Robin Felds karriere kan sies å ha visse paralleller. For et par-tre tiår siden var alle enige om at Nicolas Cage var sin generasjons fremste skuespillere. Så var det som om noe brast, hvorpå Cage brukte 20 år på å parodiere sitt eget talent i en unådig mengde drittfilmer som reduserte ham til en stående, skrikende, absurd overspillende vits, endeløst latterliggjort i memes og montasjer på YouTube («Nicolas Cage losing his shit» er og blir en klassisk kavalkade).

I «Pig» er den fortapte sønn tilbake, i en rolle som åpenbart trekker veksler på skuespillerens egen biografi og skadeskutte profesjonelle rykte. Cage vet nøyaktig hva han må gjøre, og utstyrer Feld med en tung, inngrodd sørgmodighet som føles smertefullt genuin. Han er intens, ja visst – intens er det Nicolas Cage gjør. Men på en rolig måte.

Han er tilbake blant de levende, i alle fall for en stund.