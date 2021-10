Norsk regissør med film om mannen som skjulte Saddam Hussein

Kun CIA og nær familie har sett ansiktet til Alaa Namuq, mannen som skjulte Iraks diktator Saddam Hussein i et hull i bakken i hele åtte måneder. Nå avsløres Namuqs ansikt for resten av verden – av den norske regissøren Halkawt Mustafa.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den utrolige historien starter for mer enn ti år siden. Halkawt Mustafa – som har irakisk-kurdisk bakgrunn – hadde da knapt begynt på sin andre prisvinnende film, om de to kurdiske brødrene som kjempet seg på tvers gjennom hele Europa for å møte sitt store idol, fotballspilleren Ronaldo, i Spania.

«El Clásico» vant Folkets Amanda i Haugesund i 2016. Senere ble den valgt som Iraks kandidat til kategorien «Beste utenlandske film» under Oscar-utdelingen for dette året.

les også «El Clásico» blir Oscar-kandidat

Denne gangen er det klappjakten på Iraks tidligere president som fanget oppmerksomheten til Mustafa. «Hiding Saddam Hussein» kommer etter planen opp på filmplakatene i starten av 2022.

– Jeg har alltid vært utrolig nysgjerrig på historien bak det hullet der Saddam Hussein ble holdt skjult. Da jeg leste om at han omsider ble funnet, tenkte jeg; kan det være sant? En tidligere president i skjul under et hull i bakken, så lenge? Det spørsmålet begynte å plage meg, forteller Halkawt Mustafa.

les også Filmanmeldelse: Reisen til Ronaldo

Tankene om mannen som gjemte den forhatte presidenten forsvant aldri. Til slutt fikk han en mulighet.

– I 2009 traff jeg en kurdisk-/irakisk politiker som var med amerikanerne for å identifisere Hussein. Det ble flere spørsmål til ham enn hva jeg hadde tenkt. Jeg visste ikke alt om hva dette kunne bli den gangen, men jeg klarte ikke å slippe saken, sier han, og ler godt;

– Jeg ringte ham omtrent tusen ganger, til slutt sa han; Nå må du slutte å ringe meg!

FORAN HULLET: Her er Halkawt Mustafa foran hullet til bunkersen der Iraks tidligere president Saddam Hussein ble holdt skjult i åtte måneder før han ble oppdaget.

Halkawt Mustafa ga seg aldri. Til slutt fikk han belønningen for sin tålmodighet. Han fikk sitt møte med Alaa Namuq.

– Etter mitt første møte med ham, turte jeg ikke å sette meg på Osloflyet, men kjøpte i stedet en billett til Tunisia, der jeg skrev ned alt sammen. Så dro jeg hjem via Paris. Det skjedde noe med meg akkurat da, plutselig hadde jeg en historie som måtte fortelles, sier Halkawt Mustafa.

– Det har vært en veldig spennende reise. Jeg har vel vært i Irak cirka 24 ganger siden jeg fikk bekreftet hvem han var i 2010. Det tok meg tre år å overtale ham til å ta en kaffe med meg, og enda to år til han ville snakke. Altså fem år før han ville snakke om dette! Fordi det var kun CIA som visste hvem han var.

– Var du på noe tidspunkt redd?

OPPDAGET: Her blir Iraks tidligere president Saddam Hussein dratt opp fra sitt gjemmested av amerikanske elitesoldater den 13. desember 2003.

– Ja, jeg var veldig redd flere steder, flere ganger. Og veldig forsiktig og usikker til jeg fikk bekreftet ham. Det har vært et helvete å lage denne filmen. Vi måtte finne på alternative forklaringer hver gang for å få tillatelse til å filme i Irak, forteller han.

Saddam Hussein ble funnet i en landsby nær Tikrit den 13. desember i 2003 etter en av de største menneskejaktene i historien. Han ble senere dømt til døden ved henging, noe som ble utført den 30. desember 2006.

Av åpenbare grunner har bonden Alaa Namuq siden den gang selv levd i skjul. Han har fortalt deler av sin historie tidligere, men aldri latt seg avfotografere, før nå.

les også Rettssak etter norsk film om Ronaldo og kortvokste kurdere

– Da vi tok siste opptak med ham, gråt han i 40 minutter – han følte at nå hadde han gjort jobben sin gjennom å fortelle sannheten om hullet i bakken. Han angrer ikke. Han føler at han ikke har noe å tape, etter å ha levd i skjul så lenge, forteller Mustafa, og legger til at Namuq ikke hadde noe annet valg enn å gå med på å huse Hussein.

– Når det banker på døren, så kan du – etter irakisk tradisjon – ikke spørre hvor lenge gjesten har tenkt å bli. Og spesielt ikke når gjesten er din egen president, sier han.

les også Her ble han tatt

Halkawt Mustafas mål har vært å fortelle en god, spennende og ikke minst original historie om mannen som skjulte Saddam Hussein i åtte måneder.

– Jeg har ikke vært ute etter å lage en politisk film. Dette er hans personlige historie. En vennskapshistorie. Jeg ville få ham til å fortelle hvordan det var å gjemme verdens mest ettersøkte mann i åtte måneder – fra 22. april i 2003 til han ble funnet den 13. desember, sier han.

– 235 netter. Hvordan kan man skjule en mann for familie og venner, og 150.000 amerikanske soldater, så lenge?